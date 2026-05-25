Главная / Общество /

Рособрнадзор вынес предостережения трем российским вузам

Ведомости

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований трем российским вузам и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля в сфере образования. Об этом ведомство сообщило в Max.

Предостережения получили Московская международная академия, Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ) и Российский университет медицины Минздрава.

В апреле Рособрнадзор объявил предостережения автономной некоммерческой организации высшего образования «Автомобильно-транспортный институт» и федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого».

