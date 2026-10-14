Матвиенко предложила приостановить лицензирование частных вузов
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила правительству временно приостановить лицензирование высших учебных заведений до наведения порядка в этой сфере и уточнения законодательства. С такой инициативой она выступила на пленарном заседании Совфеда, посвященном развитию высшего образования.
По словам Матвиенко, за последние годы в России появилось около 350 частных вузов, многие из которых, по ее оценке, лишь имитируют образовательную деятельность. Она раскритиковала упрощение процедуры открытия учебных заведений, отметив, что теперь их можно зарегистрировать онлайн за пять дней вместо прежних 45.
«За пять дней ларек не откроешь, киоск газетный не откроешь, а высшее учебное заведение можно», – заявила председатель Совфеда (цитата по «Интерфаксу»).
Матвиенко также обратила внимание на рекламу услуг по получению образовательных лицензий без наличия необходимых программ, документации и помещений. Она призвала Минобрнауки и Рособрнадзор усилить контроль за качеством высшего образования.
31 августа Рособрнадзор объявил предостережения девяти образовательным организациям в связи с нарушениями обязательных требований. В августе аналогичные меры применили к 19 вузам, включая Российский университет транспорта и Казанский национальный исследовательский технический университет им. Туполева.
6 августа глава Минобрнауки Валерий Фальков объяснил введение ограничений на платный прием в вузы необходимостью борьбы с низким качеством образования. По его словам, для ряда непрофильных университетов установили предельное количество платных мест, а некоторым учебным заведениям запретили набор на отдельные направления.
В апреле «Ведомости» привели данные исследования о частном высшем образовании. Согласно докладу Агентства политических и экономических коммуникаций, в России насчитывалось 359 негосударственных вузов, на которые приходилось 28% всех высших учебных заведений и 13% студентов.