Матвиенко предложила приостановить лицензирование частных вузов

По словам Матвиенко, за последние годы в России появилось около 350 частных вузов, многие из которых, по ее оценке, лишь имитируют образовательную деятельность. Она раскритиковала упрощение процедуры открытия учебных заведений, отметив, что теперь их можно зарегистрировать онлайн за пять дней вместо прежних 45.