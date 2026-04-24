Системе образования рекомендовали использовать потенциал частных вузов

Системе образования рекомендовали использовать потенциал частных вузовОни могли бы переориентироваться для подготовки кадров под потребности экономики
Для формирования национальной системы высшего образования необходимо активнее задействовать потенциал и возможности частных вузов. К такому выводу пришли эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций в своем докладе «Национальная модель высшего образования в России: институциональные предпосылки, основные инструменты и новая научно-образовательная среда» (есть у «Ведомостей»).
В России насчитывается 1293 вуза, из которых 934 государственные, а 359 – частные, говорится в докладе. Доля негосударственных университетов в общем количестве вузов достигает 28%, при этом в них обучается лишь 13% совокупного студенческого контингента. В июле 2025 г. «Ведомости» со ссылкой на исследование Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС писали, что число студентов в частных вузах РФ стабильно росло с 2020 г. К 2024 г. в них обучалось 194 000 человек.
Эксперты агентства считают, что такое соотношение студентов и доли университетов говорит о значительном, но недостаточно задействованном потенциале частного сектора. Авторы доклада также утверждают, что координация работы между Минобрнауки, Минтрудом и частным образовательным сектором вышла на новый уровень. По мнению экспертов агентства, ведомства готовы переориентировать негосударственные вузы под запросы экономики: опираться на прогнозы рынка труда и стимулировать учебные заведения обновлять программы – закрывать устаревшие и запускать востребованные направления. Ассоциация негосударственного образования сейчас разрабатывает концепцию развития частного образования в России, сказано в докладе.
Ключевой вызов для новой национальной модели высшего образования – это устранение дисбаланса между качеством подготовки кадров и потребностями экономики, напомнили в докладе. Минобрнауки на 2026/27 учебный год уже сократило 47 000 платных мест (или 13% от общего числа) в вузах по 40 специальностям, перечень которых был определен правительством. Сокращения коснулись преимущественно негосударственных университетов и затронули, в частности, такие направления подготовки, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью.
Престижных крупных частных вузов, привлекательных для абитуриентов, в России немного, отмечает старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Блинова. При этом основные из них готовят скорее штучных специалистов. Региональные коммерческие вузы, по ее словам, не предлагают уникальных программ и в основном дублируют предложения государственных университетов.
Государство могло бы рекомендовать частным вузам открывать специальности, которые будут востребованы в перспективе региональными экономиками, а также стимулировать ведущие университеты этого сектора к открытию филиалов в макрорегионах, отметила она. Частные вузы могли бы увеличить набор за счет более низкой цены обучения по сравнению с государственными, но это может привести к недополучению доходов и рискам снижения качества образования. В частности, могли бы возникнуть сложности с привлечением квалифицированных преподавателей и обновлением материально-технической базы – ключевыми факторами, определяющими уровень подготовки, добавила Блинова.
Для преодоления кадрового дефицита на рынке труда государство могло бы использовать гибкость частных вузов через внедрение образовательных ваучеров (государственные денежные сертификаты, выдаваемые родителям учеников для использования их в качестве платы за обучение. – «Ведомости»), считает руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова. Полезными мерами также могут стать стимулирование государственно-частного партнерства, расширение механизмов целевого обучения. При этом есть и риски: большая неконтролируемая коммерциализация образования может привести к снижению качества, а кадровый голод в академической среде усугубит проблему нехватки квалифицированных преподавателей, добавила она.
Одним из престижных частных вузов России является Центральный университет, который был создан Т-банком в 2023 г. в партнерстве с 30 IT-компаниями. В 2025 г. впервые коммерческий вуз вошел в тройку лидеров по качеству принятых абитуриентов наряду с Московским физико-техническим институтом (МФТИ) и Национальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ», следует из мониторинга качества приема российских вузов НИУ ВШЭ. Средний балл зачисленных в Центральный университет абитуриентов составил около 88 баллов. Он также занял 1-е место среди российских вузов по качеству абитуриентов, принятых на коммерческой основе, – 87 баллов. В 2025 г., по данным мониторинга, Центральный университет зачислил 604 человека на программы бакалавриата суммарно на бюджетной и коммерческой основе, в 2024 г. – 379.
Частные вузы по определению гибче и быстрее реагируют на запросы рынка, сказал «Ведомостям» ректор Университета «Синергия» Артем Васильев. Вуз уже делает ставку на направления, которые государство определило как критические для технологического лидера: медицинская биохимия и биофизика, радиационная, химическая и биологическая защита, а также направления в сфере ИИ экономики данных и т. д. Частный сектор сегодня – это не периферия, а важнейший ресурс образовательной системы, добавил он.
Главное, чтобы вуз был хорошим, а критерии качества не меняются в зависимости от формы собственности, считает директор центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский. Любой вуз должен давать качественное фундаментальное образование, продолжил он. Помимо этого университет должен работать в тесном сотрудничестве с бизнесом, который может предоставлять данные для практического анализа студентами. Кроме того, необходимо привлекать преподавателей-практиков, которые должны работать в вузах наравне с академиками, а также открывать лаборатории и исследовательские центры. Центральный университет реализует все вышеперечисленное, добавил Иванинский.
Проректор по организации образовательного процесса Института международных экономических связей Ирина Шишова отметила, что негосударственные вузы вынуждены мгновенно реагировать на сигналы рынка труда. По ее словам, коммерческие вузы ориентируются на реальные запросы работодателей, чтобы выпускники были востребованы на рынке труда. С другой стороны, есть желание абитуриентов обучаться на конкретных программах, которые предлагает университет. В условиях отсутствия бюджетных мест соблюдение этих вводных превращается в задачу «со звездочкой», говорит Шишова. Сейчас линейка образовательных программ в ИМЭС уже расширилась: появились инноватика, дизайн, информационные системы и технологии и др., добавила она.
«Ведомости» направили запрос в Минобрнауки.