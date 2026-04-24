Системе образования рекомендовали использовать потенциал частных вузов

Одним из престижных частных вузов России является Центральный университет, который был создан Т-банком в 2023 г. в партнерстве с 30 IT-компаниями. В 2025 г. впервые коммерческий вуз вошел в тройку лидеров по качеству принятых абитуриентов наряду с Московским физико-техническим институтом (МФТИ) и Национальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ», следует из мониторинга качества приема российских вузов НИУ ВШЭ. Средний балл зачисленных в Центральный университет абитуриентов составил около 88 баллов. Он также занял 1-е место среди российских вузов по качеству абитуриентов, принятых на коммерческой основе, – 87 баллов. В 2025 г., по данным мониторинга, Центральный университет зачислил 604 человека на программы бакалавриата суммарно на бюджетной и коммерческой основе, в 2024 г. – 379.