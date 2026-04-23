Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,06+0,98%AVAN678+0,44%MSTT103-0,19%IMOEX2 773,41+0,43%RTSI1 167,48+0,65%RGBI120,8+0,04%RGBITR786,02+0,07%
Общество

Мишустин переназначил Анисимова ректором ВШЭ еще на пять лет

Ведомости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин переназначил Никиту Анисимова ректором Национального исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) еще на пять лет, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на распоряжение главы правительства РФ.

Анисимов вступил в должность ректора ВШЭ в июле 2021 г. Сейчас ему 48 лет.

Он работал в МГУ заместителем проректора по учебной работе, проректором по развитию и допобразованию. С 2013 г. стал проректором в московском Политехе, а в 2016 г. – ректором Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Кандидатуру Анисимова поддержало большинство участников ученого совета. В июле 2021 г. он занял место бессменного ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова, который покинул пост по собственному желанию и был избран научным руководителем университета.

