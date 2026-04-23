Мишустин переназначил Анисимова ректором ВШЭ еще на пять лет
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин переназначил Никиту Анисимова ректором Национального исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) еще на пять лет, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на распоряжение главы правительства РФ.
Анисимов вступил в должность ректора ВШЭ в июле 2021 г. Сейчас ему 48 лет.
Он работал в МГУ заместителем проректора по учебной работе, проректором по развитию и допобразованию. С 2013 г. стал проректором в московском Политехе, а в 2016 г. – ректором Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
Кандидатуру Анисимова поддержало большинство участников ученого совета. В июле 2021 г. он занял место бессменного ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова, который покинул пост по собственному желанию и был избран научным руководителем университета.