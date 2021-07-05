Новым ректором ВШЭ стал человек, который с университетом прямо не связан

Новым ректором ВШЭ стал человек, который с университетом прямо не связанЕго назначение поддержали на ученом совете Вышки
Новым ректором НИУ ВШЭ стал 43-летний Никита Анисимов, работа которого прямо с этим университетом связана прежде не была. Он работал в МГУ заместителем проректора по учебной работе, проректором по развитию и допобразованию. С 2013 г. стал проректором в московском Политехе, а в 2016 г. – ректором Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
Распоряжение о его назначении ректором Вышки 2 июля подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Анисимов занял место бессменного ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова, который покинул пост по собственному желанию. Кузьминов сообщил, что покидает пост ректора, 1 июля, после чего на заседании ученого совета ВШЭ был избран научным руководителем университета.
Ученый совет ВШЭ собрался вновь 2 июля – на этот раз руководству Вышки представили Анисимова. Для этого во встрече приняли участие министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, президент ВШЭ Александр Шохин, бывший и новый ректоры университета.
Шохин вручил Кузьминову выписку о награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени – соответствующий указ был подписан президентом Владимиром Путиным в день отставки, сообщал сайт Кремля. Шохин также пожелал Анисимову соблюсти баланс в развитии университета и сохранении преемственности, поскольку коллектив ВШЭ «очень самобытный, состоявшийся, формировался долгие годы, есть своя культура».
Кандидатуру Анисимова поддержало большинство участников ученого совета. Фальков назвал его опыт в должности ректора ДВФУ «абсолютно уникальным» с учетом того, «какое геостратегическое значение имеет регион», в котором он работал.
Кузьминов сказал, что это решение позволит «Вышке спокойно, уверенно развиваться и идти вперед, потому что он понимает ценность всех звеньев нашего университета и <...> насколько он [университет] сложный». «Я считаю, что это очень позитивный выбор. Многие из нас Никиту Юрьевича [Анисимова] знают давно, и он человек действительно академический, человек университетский, с одной стороны, с другой стороны, конечно, у него уже управленческий опыт колоссальный», – отметил проректор ВШЭ Вадим Радаев. Проректор Сергей Рощин сказал, что у ДВФУ есть совместные программы с Вышкой, а с Анисимовым был диалог «во всех университетах, где он оказывался на разных должностях». Декан факультета биологии и биотехнологии ВШЭ Александр Тоневицкий обратил внимание на относительно молодой возраст нового ректора. Во время работы в ректорате МГУ Анисимов занимался школьными и студенческими олимпиадами и поэтому «крепко подотстал от своих сверстников, которые вот уже и доктора [наук], и членкоры», отметил Тоневицкий.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смолин считает, что Анисимова можно отнести «к числу молодых, способных технократов в образовании и он, скорее всего, будет проводить линию, которая рекомендована свыше». Также он надеется, что «степень свободы, которая в последние годы в Вышке значительно уменьшилась, уменьшаться дальше не будет».