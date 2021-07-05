Новым ректором ВШЭ стал человек, который с университетом прямо не связан

Кузьминов сказал, что это решение позволит «Вышке спокойно, уверенно развиваться и идти вперед, потому что он понимает ценность всех звеньев нашего университета и <...> насколько он [университет] сложный». «Я считаю, что это очень позитивный выбор. Многие из нас Никиту Юрьевича [Анисимова] знают давно, и он человек действительно академический, человек университетский, с одной стороны, с другой стороны, конечно, у него уже управленческий опыт колоссальный», – отметил проректор ВШЭ Вадим Радаев. Проректор Сергей Рощин сказал, что у ДВФУ есть совместные программы с Вышкой, а с Анисимовым был диалог «во всех университетах, где он оказывался на разных должностях». Декан факультета биологии и биотехнологии ВШЭ Александр Тоневицкий обратил внимание на относительно молодой возраст нового ректора. Во время работы в ректорате МГУ Анисимов занимался школьными и студенческими олимпиадами и поэтому «крепко подотстал от своих сверстников, которые вот уже и доктора [наук], и членкоры», отметил Тоневицкий.