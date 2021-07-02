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В Высшей школе экономики ждут кадры со стороны

После отставки Ярослава Кузьминова с поста ректора решающей для судьбы университета станет фигура его сменщика
Елена Мухаметшина
Ярослав Кузьминов решил уступить главный административный пост во ВШЭ другому человеку /Евгений Разумный / Ведомости

Бессменный ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов, возглавлявший вуз почти 30 лет, покинул пост и стал научным руководителем университета вместо Евгения Ясина, сообщила пресс-служба ВШЭ. Именно Кузьминов и Ясин создали ВШЭ в 1992 г., которая сейчас входит в 50 лучших молодых университетов мира в рейтинге, который составляет британская компания Quacquarelli Symonds. В обращении к «вышкинцам» Кузьминов говорит, что уходит, поскольку еще есть то, что он хочет «сделать в науке, в проектной работе», выросшая в университете культура может теперь «самоподдерживаться». «Я не испытывал никогда удовлетворения и тем более удовольствия от административной работы. Я делал это, потому что это был мой долг, моя ответственность перед университетом», – заявил Кузьминов. Он также извинился перед теми, кого обидел, принимая жесткие решения.

На ученом совете ВШЭ Ясин объявил, что покидает пост научного руководителя университета и станет почетным руководителем, рассказал «Ведомостям» декан факультета городского и регионального развития ВШЭ Михаил Блинкин, после чего Кузьминов объявил, что уходит с поста ректора и займет прежнюю должность Ясина. Для Блинкина это стало неожиданностью: «Кузьминов – блестящий руководитель, у меня таких начальников никогда не было».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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