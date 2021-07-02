В Высшей школе экономики ждут кадры со стороны

Бессменный ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов, возглавлявший вуз почти 30 лет, покинул пост и стал научным руководителем университета вместо Евгения Ясина, сообщила пресс-служба ВШЭ. Именно Кузьминов и Ясин создали ВШЭ в 1992 г., которая сейчас входит в 50 лучших молодых университетов мира в рейтинге, который составляет британская компания Quacquarelli Symonds. В обращении к «вышкинцам» Кузьминов говорит, что уходит, поскольку еще есть то, что он хочет «сделать в науке, в проектной работе», выросшая в университете культура может теперь «самоподдерживаться». «Я не испытывал никогда удовлетворения и тем более удовольствия от административной работы. Я делал это, потому что это был мой долг, моя ответственность перед университетом», – заявил Кузьминов. Он также извинился перед теми, кого обидел, принимая жесткие решения.