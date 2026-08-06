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Фальков назвал платный прием в вузы борьбой с некачественным образованием

Ведомости

Платный прием в вузы призван бороться с низким уровнем образования. Об этом ИС «Вести» заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Министр отметил, что количество бюджетных мест ежегодно увеличивается и в 2026 г. их будет больше, чем в предыдущем. Он уточнил, что платный прием регулируют ради борьбы с плохим образованием и это не коснется сильных вузов.

«В целом ряде вузов – как правило, это непрофильные университеты по отношению к тем или иным специальностям, я их неоднократно называл, это и менеджмент, и экономика, и юриспруденция, и дальше по списку – мы установили потолок по платному приему, а во многих таких вузах, где не было должного качества, просто не разрешили принимать на платные места», – сказал он. Число бюджетных мест в вузах продолжает оставаться на высоком уровне, добавил министр.

Ранее, 5 августа, стало известно, что крупнейшие университеты ЮФО повысили стоимость обучения на 14%. Представители вузов объясняют подорожание инфляцией, развитием материально-технической базы, открытием новых направлений подготовки и повышением расходов на образовательный процесс.

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