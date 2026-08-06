Фальков назвал платный прием в вузы борьбой с некачественным образованием

«В целом ряде вузов – как правило, это непрофильные университеты по отношению к тем или иным специальностям, я их неоднократно называл, это и менеджмент, и экономика, и юриспруденция, и дальше по списку – мы установили потолок по платному приему, а во многих таких вузах, где не было должного качества, просто не разрешили принимать на платные места», – сказал он. Число бюджетных мест в вузах продолжает оставаться на высоком уровне, добавил министр.