Рособрнадзор выдал предостережения МФТИ и ИТМО

19 октября Рособрнадзор выдал предостережения четырем российским вузам. Тогда мера затронула Балтийскую академию туризма и предпринимательства, Казанский институт предпринимательства и права, Арктический государственный агротехнологический университет и Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова.