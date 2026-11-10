Рособрнадзор выдал предостережения МФТИ и ИТМО
Рособрнадзор выдал предостережения МФТИ, ИТМО и еще трем вузам. Об этом сообщили в службе.
Предостережения выданы Калининградскому техническому госуниверситету (КГТУ), Московскому государственному университету технологий и управления имени Разумовского, Морскому госуниверситету имени адмирала Невельского.
Ведомство объявило предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и призвало принять меры по обеспечению их соблюдения.
19 октября Рособрнадзор выдал предостережения четырем российским вузам. Тогда мера затронула Балтийскую академию туризма и предпринимательства, Казанский институт предпринимательства и права, Арктический государственный агротехнологический университет и Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова.
Перед началом учебного года, 31 августа, Рособрнадзор объявил предостережения девяти образовательным организациям, а в начале августа – 19 вузам, включая Российский университет транспорта и Казанский НИТУ им. Туполева.