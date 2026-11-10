Главком сил НАТО в Европе рассчитывает на прогресс в военных переговорах
Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал ВВС США Алексус Гринкевич ожидает продолжения ранее достигнутого прогресса в обсуждении военных вопросов на переговорах в Абу-Даби. Об этом сообщает «РИА Новости».
Гринкевич также принимает непосредственное участие во встрече России, США и Украины. Как передает корреспондент ТАСС, американский генерал находится за столом переговоров вместе со спецпредставителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
5 февраля Европейское командование ВС США сообщило о договоренности Москвы и Вашингтона возобновить военный диалог на высоком уровне. Канал связи, приостановленный осенью 2021 г., должен поддерживаться при участии Гринкевича.
В ходе предыдущего раунда переговоров Уиткофф сообщал об обсуждении технических вопросов прекращения огня и контроля за соблюдением возможных договоренностей.
9 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что первыми на переговорах в Абу-Даби будут обсуждаться вопросы безопасности России, Украины и региона в целом. По его словам, Москва приветствует такой подход США к формированию повестки.