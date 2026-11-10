Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,383+0,11%MSTT83,1-1,83%BISVP10,12-1,84%IMOEX2 457,57-0,63%RTSI935,54-0,63%RGBI112,07+0,11%RGBITR778,98+0,14%
Главная / Политика /

Главком сил НАТО в Европе рассчитывает на прогресс в военных переговорах

Анна Виноградова
dpa/picture-alliance / ТАСС
dpa/picture-alliance / ТАСС

Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал ВВС США Алексус Гринкевич ожидает продолжения ранее достигнутого прогресса в обсуждении военных вопросов на переговорах в Абу-Даби. Об этом сообщает «РИА Новости».

Гринкевич также принимает непосредственное участие во встрече России, США и Украины. Как передает корреспондент ТАСС, американский генерал находится за столом переговоров вместе со спецпредставителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

5 февраля Европейское командование ВС США сообщило о договоренности Москвы и Вашингтона возобновить военный диалог на высоком уровне. Канал связи, приостановленный осенью 2021 г., должен поддерживаться при участии Гринкевича.

В ходе предыдущего раунда переговоров Уиткофф сообщал об обсуждении технических вопросов прекращения огня и контроля за соблюдением возможных договоренностей.

9 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что первыми на переговорах в Абу-Даби будут обсуждаться вопросы безопасности России, Украины и региона в целом. По его словам, Москва приветствует такой подход США к формированию повестки.

Читайте также:В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры России, США и Украины
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь