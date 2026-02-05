Уиткофф рассказал об итогах переговоров в Абу-Даби

Кроме того, США и Россия договорились о возобновлении диалога между военными ведомствами, который будет вестись под руководством командующего Европейским командованием США генерала Алексуса Гринкевича. Этот канал связи был приостановлен еще до начала конфликта и, как отметил Уиткофф, является важным элементом для снижения рисков и поддержания стабильности.