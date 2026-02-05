Уиткофф рассказал об итогах переговоров в Абу-Даби
На прошедшей 4–5 февраля в Абу-Даби второй трехсторонней встрече делегаций США, Украины и России стороны обсуждали механизмы и способы практической имплементации мирного соглашения. Об этом Уиткофф написал в соцсети Х.
«В течение двух дней делегации провели широкие дискуссии по оставшимся открытым вопросам, включая методы обеспечения прекращения огня и контроля за прекращением военной деятельности», – рассказал спецпосланник президента США.
По словам Уиткоффа, переговоры носили конструктивный характер и были сосредоточены на технических вопросах, связанных с обеспечением прекращения огня и контролем за остановкой боевых действий. В рамках встречи также было достигнуто соглашение об обмене военнопленными.
Кроме того, США и Россия договорились о возобновлении диалога между военными ведомствами, который будет вестись под руководством командующего Европейским командованием США генерала Алексуса Гринкевича. Этот канал связи был приостановлен еще до начала конфликта и, как отметил Уиткофф, является важным элементом для снижения рисков и поддержания стабильности.
Стороны договорились продолжить трехсторонние консультации в ближайшие недели. Уиткофф поблагодарил Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) за организацию переговоров, а также отметил роль президента США Дональда Трампа в продвижении усилий по прекращению конфликта.
В Абу-Даби 4–5 февраля прошел второй раунд трехсторонних переговоров по мирному урегулированию. Обсуждения велись в закрытом режиме. Украинский лидер Владимир Зеленский после их завершения анонсировал новый раунд переговоров в ближайшее время, не уточнив сроки.
После завершения встречи президент США Дональд Трамп заявил о почти достигнутом мире на Украине. «Мы очень близки к этому, мы почти этого добились», – сказал он.