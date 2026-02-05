Газета
Зеленский анонсировал новый раунд переговоров с РФ в ближайшее время

Ведомости

Следующий раунд трехсторонних переговоров Украины, США и РФ состоится в ближайшее время. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский на брифинге с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Трансляция встречи опубликована в Telegram-канале лидера Украины.

Других подробностей планируемой следующей встречи Зеленский не привел.

До этого сообщалось о завершении трехсторонних переговоров США, Украины и России в Абу-Даби. Об этом заявляла пресс-секретарь главы СНБО Украины Диана Давитян, а также источник «РИА Новости».

Второй раунд консультаций начался в ОАЭ 4 февраля. По информации ТАСС, стороны обсуждали вопросы в различных форматах, переговоры продолжились 5 февраля. «РИА Новости» сообщали, что по итогам второго дня в Абу-Даби планировалось обнародовать итоговое заявление, текст которого должна подготовить принимающая сторона – ОАЭ.

5 февраля также стало известно, что результатом переговоров в ОАЭ стал обмен военнопленными по формуле 157 на 157. Кроме того, в Минобороны РФ сообщали, что были освобождены трое гражданских жителей Курской области, которых удерживала Украина.

