Россия и Украина провели первый с октября обмен пленными

Россия и Украина провели первый с октября обмен пленнымиОн прошел по формуле «157 на 157»
Россия и Украина провели обмен военнопленными при посредничестве США и ОАЭ. Об этом сообщило Министерство обороны России.
С подконтрольной Киеву территории возвращены 157 российских военнослужащих. Взамен переданы 157 украинских военнопленных.
В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Им оказывается психологическая и медицинская помощь. В дальнейшем они будут переправлены в медицинские учреждения Минобороны для лечения и реабилитации.
Кроме того, освобождены трое гражданских жителей Курской области, которых удерживала Украина. Они будут доставлены домой. Ранее сообщалось, что в Сумах удерживаются 12 мирных жителей Курской области, которые были захвачены во время вторжения ВСУ в августе 2024 г. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова говорила, что Киев выдвинул неприемлемые условия для их возвращения: Украина хочет обменять их на людей, находящихся в России под следствием по обвинениям в преступлениях против страны.
Ранее об о договоренностях провести обмен пленными сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Они были достигнуты на трехсторонней встрече в Абу-Даби.
До этого последний обмен пленными по формуле «185 на 185» прошел в октябре 2025 г. 11 ноября секретарь Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров сообщал, что ведется подготовка нового обмена. Однако уже 12 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Украина сорвала последние договоренности.
После этого Москва и Киев обменивались только телами погибших. Как сообщал глава МИДа Сергей Лавров, всего с июня 2025 г., после достигнутых в Стамбуле договоренностей, Россия получила от Украины более 200 тел погибших военнослужащих. В обратную сторону было передано более 12 000 останков.