Россия и Украина провели первый с октября обмен пленными

Кроме того, освобождены трое гражданских жителей Курской области, которых удерживала Украина. Они будут доставлены домой. Ранее сообщалось, что в Сумах удерживаются 12 мирных жителей Курской области, которые были захвачены во время вторжения ВСУ в августе 2024 г. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова говорила, что Киев выдвинул неприемлемые условия для их возвращения: Украина хочет обменять их на людей, находящихся в России под следствием по обвинениям в преступлениях против страны.