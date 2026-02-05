Уиткофф: Россия и Украина договорились в Абу-Даби об обмене военнопленными

19 января уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщала, что поднимала вопрос о необходимости скорейшей разблокировки обменов на встрече с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. По ее словам, Минобороны России не раз инициировало разные форматы обменного процесса. Москалькова передала своему украинскому коллеге список военнослужащих из республики, находящихся в России, которых можно было бы освободить в рамках обмена в ближайшее время.