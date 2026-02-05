Уиткофф: Россия и Украина договорились в Абу-Даби об обмене военнопленными

Уиткофф: Россия и Украина договорились в Абу-Даби об обмене военнопленнымиСША ждут прогресса на переговорном треке
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что делегации России и Украины договорились об обмене 314 военнопленными. Это станет первым обменом пленными за пять месяцев.
«Хотя предстоит еще много работы, подобные шаги демонстрируют, что постоянное дипломатическое взаимодействие приносит ощутимые результаты», – написал Уиткофф в Х.
Саму встречу Уиткофф назвал продуктивной, но отметил, что для урегулирования конфликта еще предстоит проделать значительную работу. По его словам, в ближайшие недели можно ожидать прогресса на переговорном треке.
Последний обмен пленными по формуле «185 на 185» прошел в октябре 2025 г. После этого Москва и Киев обменивались только телами погибших.
19 января уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщала, что поднимала вопрос о необходимости скорейшей разблокировки обменов на встрече с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. По ее словам, Минобороны России не раз инициировало разные форматы обменного процесса. Москалькова передала своему украинскому коллеге список военнослужащих из республики, находящихся в России, которых можно было бы освободить в рамках обмена в ближайшее время.