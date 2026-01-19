Москалькова передала Киеву список пленных для обмена
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на встрече с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом подняла вопрос о необходимости скорейшей разблокировки обменов военнопленными, которых не было уже более четырех месяцев. Она сообщила об этом в своем Telegram-канале.
Москалькова отметила, что Минобороны России не раз инициировало разные форматы обменного процесса. Но Киев затягивает принятие соответствующих решений. Российский омбудсмен передала своему украинскому коллеге список военнослужащих из республики, находящихся в России, которых можно было бы освободить в рамках обмена в ближайшее время.
«Ждем предложений от украинской стороны», – подчеркнул она, добавив, что поставила вопрос о необходимости репатриации российских раненых военнопленных в соответствии с Женевской конвенцией.
17 января Москалькова после встречи с главой Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич в Женеве заявила, что разблокировка процесса обмена военнопленными между Россией и Украиной сейчас является вопросом номер один. По ее словам, со стороны Киева ведется непонятный диалог.
Последний обмен пленными по формуле «185 на 185» состоялся в октябре 2025 г. После этого стороны обменивались только телами погибших.