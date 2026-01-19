Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Москалькова передала Киеву список пленных для обмена

Ведомости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на встрече с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом подняла вопрос о необходимости скорейшей разблокировки обменов военнопленными, которых не было уже более четырех месяцев. Она сообщила об этом в своем Telegram-канале.

Москалькова отметила, что Минобороны России не раз инициировало разные форматы обменного процесса. Но Киев затягивает принятие соответствующих решений. Российский омбудсмен передала своему украинскому коллеге список военнослужащих из республики, находящихся в России, которых можно было бы освободить в рамках обмена в ближайшее время.

«Ждем предложений от украинской стороны», – подчеркнул она, добавив, что поставила вопрос о необходимости репатриации российских раненых военнопленных в соответствии с Женевской конвенцией.

17 января Москалькова после встречи с главой Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич в Женеве заявила, что разблокировка процесса обмена военнопленными между Россией и Украиной сейчас является вопросом номер один. По ее словам, со стороны Киева ведется непонятный диалог.

Последний обмен пленными по формуле «185 на 185» состоялся в октябре 2025 г. После этого стороны обменивались только телами погибших.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте