Москалькова передала Киеву список пленных для обмена

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на встрече с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом подняла вопрос о необходимости скорейшей разблокировки обменов военнопленными, которых не было уже более четырех месяцев. Она сообщила об этом в своем Telegram-канале.