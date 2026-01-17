Москалькова назвала приоритетом возобновление обмена пленными с Киевом
Разблокировка процесса обмена военнопленными между Россией и Украиной сейчас является вопросом номер один. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после встречи с главой Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич в Женеве.
Омбудсмен уточнила, что со стороны Киева ведется непонятный диалог. Она добавила, что передала списки украинских военных, находящихся на территории России и которых российская сторона готова передать. Москалькова выразила надежду на возобновление обменов между странами и отметила, что сейчас трудно говорить о их возможных сроках и числе пленных.
«Это настолько сложная тема, что до последнего часа всегда могут быть нюансы, которые могут сорвать процесс или изменить его направление», – уточнила она (цитата по ТАСС).
31 декабря 2025 г. Москалькова призвала Украину вернуться к практике широкомасштабных обменов пленными и рассказала, что российская сторона продолжает представлять стране списки солдат, которых считает нужным включить в обмен.
Последний обмен пленными по формуле «185 на 185» прошел в октябре прошлого года. После этого стороны обменивались только телами погибших. 19 декабря Москва передала Киеву 1003 тела украинских военных и получила в ответ 26 погибших российских солдат.