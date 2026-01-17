Москалькова назвала приоритетом возобновление обмена пленными с Киевом

Омбудсмен уточнила, что со стороны Киева ведется непонятный диалог. Она добавила, что передала списки украинских военных, находящихся на территории России и которых российская сторона готова передать. Москалькова выразила надежду на возобновление обменов между странами и отметила, что сейчас трудно говорить о их возможных сроках и числе пленных.