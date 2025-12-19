Мединский сообщил о передаче Украине 1000 тел погибших военных

11 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров во время посольского круглого стола рассказал, что в ходе обмена после переговоров в Стамбуле Россия передала Украине более 11 000 тел бойцов ВСУ. Российская сторона взамен получила 201 тело погибших военнослужащих ВС РФ. По его словам, каждая из стран вернула на свою территорию почти 2500 пленных с каждой стороны.