Мединский сообщил о передаче Украине 1000 тел погибших военных

Россия передала Украине 1003 тела погибших военнослужащих в рамках стамбульских договоренностей, сообщил в Telegram-канале помощник президента РФ Владимир Мединский.

Россия получила в ответ тела 26 погибших российских солдат.

11 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров во время посольского круглого стола рассказал, что в ходе обмена после переговоров в Стамбуле Россия передала Украине более 11 000 тел бойцов ВСУ. Российская сторона взамен получила 201 тело погибших военнослужащих ВС РФ. По его словам, каждая из стран вернула на свою территорию почти 2500 пленных с каждой стороны.

Украина и Россия достигли договоренности по обмену телами и военнопленными во время переговоров 23 июля в Стамбуле. За переговорами последовало несколько этапов обменов.

