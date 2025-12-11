Лавров подвел итоги «стамбульских» обменов пленными и погибшими

Украина и Россия достигли договоренности по обмену телами и военнопленными во время переговоров 23 июля в Стамбуле. За переговорами последовала серия обменов. Последний состоялся в ноябре – Москва вернула на Украину 1000 тел погибших солдат, сообщал представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. В октябре Минобороны сообщало, что Россия и Украина вернули друг другу по 185 военнопленных.