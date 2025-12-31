Москалькова призвала Украину провести широкомасштабный обмен пленными

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что Украина сорвала последние договоренности по обмену. В ноябре секретарь Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров утверждал, что стороны конфликта договорились возобновить обмены. Он называл цифру в 1200 украинцев. Однако обмена так и не произошло.