Москалькова призвала Украину провести широкомасштабный обмен пленными

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала украинскую сторону вернуться к практике широкомасштабных обменов военнопленными. Об этом она заявила в интервью ТАСС.

«Мы продолжаем представлять украинской стороне списки простых солдат, военнослужащих, которых считаем необходимым включить в обмен и провести широкомасштабные обменные процессы», – сказала Москалькова.

Она напомнила, что ранее были успешные крупные обмены в рамках стамбульских договоренностей.

Последний обмен пленными по формуле «185 на 185» состоялся 2 октября. После этого стороны лишь обменивались телами погибших. 19 декабря Россия передала Украине 1003 тела своих военнослужащих и получила в ответ тела 26 российских солдат.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что Украина сорвала последние договоренности по обмену. В ноябре секретарь Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров утверждал, что стороны конфликта договорились возобновить обмены. Он называл цифру в 1200 украинцев. Однако обмена так и не произошло.

