Москалькова призвала Украину провести широкомасштабный обмен пленными
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала украинскую сторону вернуться к практике широкомасштабных обменов военнопленными. Об этом она заявила в интервью ТАСС.
«Мы продолжаем представлять украинской стороне списки простых солдат, военнослужащих, которых считаем необходимым включить в обмен и провести широкомасштабные обменные процессы», – сказала Москалькова.
Она напомнила, что ранее были успешные крупные обмены в рамках стамбульских договоренностей.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что Украина сорвала последние договоренности по обмену. В ноябре секретарь Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров утверждал, что стороны конфликта договорились возобновить обмены. Он называл цифру в 1200 украинцев. Однако обмена так и не произошло.