Лавров рассказал, сколько Россия получила тел погибших бойцов от Украины

Ведомости

С июня 2025 г. Россия получила от Украины более 200 тел погибших военнослужащих. В обратную сторону передано более 12 000 останков. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ответах на вопросы СМИ.

Министр также сообщил, что при посредничестве ОАЭ в 2024–2025 гг. прошли 17 раундов обмена пленными. В результате освобождено более 4000 человек, причем больше половины из них вернулись домой в период с мая по октябрь 2025 г.

О последнем обмене телами стороны сообщали 29 января: Россия тогда получила 38 тел, Украина – 1000.

Украина и Россия достигли договоренности по обмену телами и военнопленными во время переговоров 23 июля 2025 г. в Стамбуле. За переговорами последовала серия обменов. После обмена телами погибших бойцов в ноябре возникла пауза.

