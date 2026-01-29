Россия передала Украине 1000 тел бойцов ВСУ за 38 погибших военных

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 11 декабря сообщил, что в рамках обмена после переговоров в Стамбуле Россия вернула Украине более 11 000 тел военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ). В свою очередь украинская сторона передала России 201 тело погибших российских военных. Лавров отметил, что каждая из стран вернула на свою территорию почти 2500 пленных.