Мирошник: в плену в Сумах находятся 12 жителей Курской области
В Сумах в плену у киевского режима находятся 12 мирных жителей Курской области. В обмен на них украинская сторона требует отпустить военных преступников республики, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Уже много месяцев Киев требует за возврат мирных жителей выпустить украинских военных преступников, находящихся в нашем плену», – сказал дипломат (цитата по ТАСС).
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова говорила, что Украина не забирает около 50 своих граждан, которые были спасены российскими военными, а также удерживает 12 жителей Курской области. Они были захвачены и вывезены в Сумы во время вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 г.
17 января российский омбудсмен поясняла, что Киев выдвинул неприемлемые условия для возвращения жителей Курской области: Украина хочет обменять их на людей, находящихся в России под следствием по обвинениям в преступлениях против страны. По словам Москальковой, граждане РФ фактически содержатся как заложники – без документов, денег и возможности покинуть пункт временного размещения. Помощь им оказывают представители МККК.