Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова говорила, что Украина не забирает около 50 своих граждан, которые были спасены российскими военными, а также удерживает 12 жителей Курской области. Они были захвачены и вывезены в Сумы во время вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 г.