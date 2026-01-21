Москалькова: Украина не забирает спасенных военными РФ граждан
Украина не забирает около 50 своих граждан, которые были спасены российскими военными, а также удерживает 12 жителей Курской области в Сумах. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на презентации доклада «Зверства и военные преступления киевского режима в Красноармейске».
«Из Сумской области было эвакуировано, буквально спасено нашими военнослужащими порядка 50 человек, которые перемещены были в Белгородскую область, потом в Орловскую область. <…> [На Украине] сегодня 12 человек продолжают удерживать в качестве заложников и не возвращают в нарушение Женевской конвенции домой», – сказала она (цитата по ТАСС).
По словам Москальковой, у нее есть просьбы спасенных украинских граждан к руководству их страны о том, что они хотели бы вернуться к семьям. Омбудсмен добавила, что эти люди располагаются в пунктах временного размещения, у них есть все необходимое, они могут свободно передвигаться.
19 января Москалькова сообщила, что на встрече с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом подняла вопрос о необходимости скорейшей разблокировки обменов военнопленными, которых не было уже более четырех месяцев. Она добавила, что Минобороны России не раз инициировало разные форматы обменного процесса, однако Украина затягивает принятие соответствующих решений.
17 января российский омбудсмен отмечала, что Киев снова выдвигает неприемлемые условия для обмена 12 жителей Курской области, удерживаемых в Сумах. Она рассказала, что Украина хочет обменять гражданских лиц на людей, находящихся в России под следствием по обвинениям в преступлениях против страны.