Москалькова: Украина не забирает спасенных военными РФ граждан

По словам Москальковой, у нее есть просьбы спасенных украинских граждан к руководству их страны о том, что они хотели бы вернуться к семьям. Омбудсмен добавила, что эти люди располагаются в пунктах временного размещения, у них есть все необходимое, они могут свободно передвигаться.