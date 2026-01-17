Москалькова рассказала о диалоге с Киевом об остающихся в Сумах курянах

По словам омбудсмена, Киев требует обменять гражданских лиц на людей, находящихся в России под следствием по обвинениям в преступлениях против страны. Москалькова подчеркнула, что такая позиция противоречит Женевской конвенции, согласно которой гражданские лица должны возвращаться на родину без каких-либо условий.