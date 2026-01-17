Москалькова рассказала о диалоге с Киевом об остающихся в Сумах курянах
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что украинская сторона продолжает выдвигать неприемлемые условия для обмена 12 жителей Курской области, удерживаемых в Сумах. Ее слова приводит ТАСС.
По словам омбудсмена, Киев требует обменять гражданских лиц на людей, находящихся в России под следствием по обвинениям в преступлениях против страны. Москалькова подчеркнула, что такая позиция противоречит Женевской конвенции, согласно которой гражданские лица должны возвращаться на родину без каких-либо условий.
«Переговоры длятся уже девять месяцев именно из-за этих невыполнимых требований», – пояснила Москалькова после встречи с главой Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич в Женеве.
Омбудсмен также сообщила, что жители Курской области фактически содержатся как заложники – без документов, денег и возможности покинуть пункт временного размещения. Хотя представители МККК навещают их и оказывают помощь, условия содержания вынудили российскую сторону поднять этот вопрос на высоком уровне.
6 августа 2024 г. ВСУ пересекли международно признанную границу России вдоль Курской области и вторглись в регион. Украинские военные вывезли часть местных жителей на территорию Украины. Так они оказались в городе Сумы. Курян возвращали домой отдельными группами через территорию Белоруссии.