Вывезенных на Украину жителей Курской области эвакуируют в Россию

Вывезенных на Украину жителей Курской области эвакуируют в РоссиюМоскалькова заявила, что у Москвы и Киева есть договоренности о вывозе курян из Сумской области
Между Россией и Украиной есть договоренность об эвакуации граждан Курской области, которые находятся в Сумах, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме, передает «РИА Новости».
Москалькова рассказала, что, согласно договоренностям с украинской стороной и Красным Крестом, жители Курской области будут эвакуированы из Сум через Белоруссию.
Как раннее сообщало «РИА Новости», военные силы Украины (ВСУ) после вторжения на территорию России запрещали мирным жителям Курской области выезжать из сел и хотели увезти их в Сумскую область. По словам местной жительницы, эвакуацию в Курск ВСУ не предлагали.
Представитель Международного комитета красного креста (МККК) в Москве Галина Бальзамова заявила «Ведомостям», что команды МККК на территории Украины, Белоруссии и России «готовы в своей роли нейтрального посредника поддержать власти в безопасной эвакуации мирных жителей из районов активных боевых действий и репатриации тех, кто выразил желание вернуться домой».
«Все надеются на положительный результат как можно скорее. МККК предоставит сторонам все, что будет необходимо», – сказала Бальзамова. Обсуждения коридора для эвакуации жителей Суджи и района велись с участием российских властей и МККК с сентября 2024 г. В том же месяце Москву посетила президент МККК Марьяна Сполярич, которая встретилась с главой МИД России Сергеем Лавровым, Москальковой, а также с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и руководством Российского Красного Креста.
11 февраля Москалькова рассказала о том, что Россия ведет работу с Украиной и МККК по возможному открытию гуманитарного коридора на оккупированной территории в Курской области для эвакуации мирных граждан.
12 декабря 2024 г. омбудсмен обратилась к Украине с просьбой организовать гуманитарный коридор из оккупированной части Курской области для выхода жителей в безопасное место. По ее данным, на этих территориях нет целенаправленного подвоза гуманитарной помощи в нарушение Женевских конвенций.
6 августа 2024 г. ВСУ пересекли международно признанную границу России вдоль Курской области и вторглись в регион, где с тех пор ведут бои с российскими войсками. В субъекте власти объявили режим контртеррористической операции (КТО) и чрезвычайную ситуацию (ЧС) федерального характера. Из приграничных районов началась эвакуация мирных граждан.