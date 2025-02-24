Вывезенных на Украину жителей Курской области эвакуируют в Россию

«Все надеются на положительный результат как можно скорее. МККК предоставит сторонам все, что будет необходимо», – сказала Бальзамова. Обсуждения коридора для эвакуации жителей Суджи и района велись с участием российских властей и МККК с сентября 2024 г. В том же месяце Москву посетила президент МККК Марьяна Сполярич, которая встретилась с главой МИД России Сергеем Лавровым, Москальковой, а также с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и руководством Российского Красного Креста.