Что известно о ситуации в Курской области: онлайн

Что известно о ситуации в Курской области: онлайнБои с ВСУ в регионе продолжаются 109-й день
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 6 августа 2024 г. пересекли международно-признанную границу России вдоль Курской области и вторглись в регион, где с тех пор ведут бои с российскими войсками. В субъекте власти объявили режим контртеррористической операции (КТО) и чрезвычайную ситуацию (ЧС) федерального характера. Из приграничных районов началась эвакуация мирных граждан. По данным Главного управления МЧС по Курской области на 28 октября, территории покинули 141 555 человек, из них уже вернулись к местам постоянного проживания более 45 000 граждан.
Власти Украины заявляли, что операция на Курском направлении должна была отвлечь Вооруженные силы (ВС) России с других направлений фронта и усилить позиции республики на потенциальных переговорах о завершении конфликта. Согласно сводкам Минобороны РФ, боевые действия ведутся в основном в Суджанском районе. Ряд населенные пунктов региона были закрыты на въезд.
О ситуации в регионе на 22 ноября
Подразделения российской группировки войск «Север» нанесли удары по формированиям ВСУ в приграничных районах Курской области и Сумской области Украины, сообщило Минобороны. В числе атакованных объектов – скопления техники и живой силы противника. Минобороны также представило видеоматериалы работы дронов и артиллерии.
В регион с рабочим визитом приехал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Губернатор сообщил, что вместе с министром они встретились с переселенцами. Смирнов сообщил, что Курской области жителям, вынужденно покинувшим дома в приграничных районах, оказывается медицинская помощь во всех ПВР и ближайших медучреждениях. Особое внимание уделяется восстановлению медобъектов в пострадавших районах. Благодаря федеральной поддержке закуплено новое оборудование, направлены дополнительные бригады врачей, включая анестезиологов и хирургов. Также в области работают психотерапевты для помощи переселенцам. Программа восстановления региона включает модернизацию медучреждений.
О ситуации в регионе на 21 ноября
Российские войска нанесли удары по украинским силам в 24 населенных пунктах Сумской области, используя авиацию и артиллерию. За сутки потери противника составили свыше 150 человек, а пятеро сдались в плен, заявили в Минобороны. С начала конфликта в Курской области заявлено об уничтожении значительного количества украинской техники и личного состава.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинских военных, обвиняемых в обстреле ансамбля Церкви Рождества Христова в Суджанском районе. Храм получил значительные повреждения, а инцидент квалифицирован как теракт и уничтожение культурного наследия.
В Курске открылся дополнительный пункт для переселенцев из приграничных районов, где они могут подать документы на получение жилищных сертификатов. Особое внимание уделяется льготным категориям, включая семьи участников боевых действий и ветеранов.
Руководители региональных органов власти регулярно посещают ПВР для консультаций с переселенцами. И. о. министра информации региона Ирина Толмачева передала помощь жителям и разъяснила порядок предоставления социальных выплат и жилищных сертификатов.
О ситуации в регионе на 20 ноября
Подразделения группировки войск «Север» атаковали позиции ВСУ в приграничных и украинских районах, таких как Александрия, Дарьино, Малая Локня и Суджа. Также авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в Сумской области, уничтожив до 50 военных и значительное количество техники, сообщали в Минобороны.
Министерство показало кадры ракетного удара по ротной тактической группе ВСУ в Юнаковке, в результате которого ликвидированы военные и бронетехника. Удары продолжаются как в российских приграничных районах, так и на украинской территории.
Следственный комитет России заочно арестовал гражданина США Роберта Вертмана, обвиняемого в террористических актах и других преступлениях в Курской области.
Смирнов поручил собрать предложения жителей по благоустройству приграничных районов, чтобы улучшить условия проживания и инфраструктуру в затронутых боевыми действиями территориях.
О ситуации в регионе на 19 ноября
По данным Минобороны РФ, ВСУ потеряли за сутки до 320 военных, а также значительное количество техники, включая танки Leopard 2 и американские Bradley. Также министерство опубликовало видео работы БПЛА «Молния-2», а МЧС показало ликвидацию боевой части ракеты «Нептун». Всего с августа в регионе обезврежено около 1400 боеприпасов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия отслеживает информацию о возможном использовании ракет ATACMS по территории Курской области, что привело бы к эскалации.
В ООН постпред РФ Василий Небензя осудил действия ВСУ в Курской области, назвав их стратегической ошибкой. В то же время США не подтвердили участие северокорейских военных в регионе.
Смирнов сообщил о посещении пунктов временного размещения переселенцев и отметил их желание остаться в области до возвращения домой.
О ситуации в регионе на 18 ноября
Минобороны России сообщало, что российская группировка «Север» наносит удары по позициям ВСУ, в том числе с использованием авиации и артиллерии.
17 ноября СМИ сообщили, что президент США Джо Байден дал Киеву разрешение использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории, включая Курскую область. Кремль заявил, что это повысит степень вовлеченности США в конфликт.
Местные власти помогают пострадавшим от боевых действий: выдано более 5000 жилищных сертификатов, запущены консультационные сервисы, включая чат-боты. Организованы приемы граждан представителями различных ведомств. Об этих мерах сообщал губернатор Курской области Алексей Смирнов.
В результате атаки украинского дрона погибла главный редактор «Народной газеты» Юлия Кузнецова, двое человек ранены. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, он будет направлен на лечение в Москву.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку на редактора терактом. Следственные органы ведут работу по установлению причастных к произошедшему, уточнила она.