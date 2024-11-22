Что известно о ситуации в Курской области: онлайн

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 6 августа 2024 г. пересекли международно-признанную границу России вдоль Курской области и вторглись в регион, где с тех пор ведут бои с российскими войсками. В субъекте власти объявили режим контртеррористической операции (КТО) и чрезвычайную ситуацию (ЧС) федерального характера. Из приграничных районов началась эвакуация мирных граждан. По данным Главного управления МЧС по Курской области на 28 октября, территории покинули 141 555 человек, из них уже вернулись к местам постоянного проживания более 45 000 граждан.