Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области

Вечером 5 декабря состоялась трансляция встречи на телеканале «Россия 24». На ней президент предложил депутату занять место врио главы Курской области, Хинштейн принял предложение. «У вас очень хорошие наработки в исполнительных органах власти и в силу вашей прежней работы в силовых структурах – это все нужно использовать для достижения тех задач, которые перед вами стоят», – сказал президент.