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Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области

Депутат сменит на посту главы региона недавно избранного Смирнова
Максим Цуланов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Президент России Владимир Путин назначил председателя комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области, сообщили в Кремле. Согласно указу, президент принял отставку недавно избранного Алексея Смирнова с поста губернатора региона, которую тот подал по собственному желанию.

Вечером 5 декабря состоялась трансляция встречи на телеканале «Россия 24». На ней президент предложил депутату занять место врио главы Курской области, Хинштейн принял предложение. «У вас очень хорошие наработки в исполнительных органах власти и в силу вашей прежней работы в силовых структурах – это все нужно использовать для достижения тех задач, которые перед вами стоят», – сказал президент.

Смирнов официально вступил в должность только в сентябре этого года. Он одержал победу на выборах в Курской области, набрав 65,28% голосов. Выборы проходили на фоне вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион, которое продолжается с 6 августа. Врио губернатора региона он был назначен 12 мая 2024 г., то есть пробыл на посту всего 207 дней.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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