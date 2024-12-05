Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области

Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской областиДепутат сменит на посту главы региона недавно избранного Смирнова
Президент России Владимир Путин назначил председателя комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области, сообщили в Кремле. Согласно указу, президент принял отставку недавно избранного Алексея Смирнова с поста губернатора региона, которую тот подал по собственному желанию.
Вечером 5 декабря состоялась трансляция встречи на телеканале «Россия 24». На ней президент предложил депутату занять место врио главы Курской области, Хинштейн принял предложение. «У вас очень хорошие наработки в исполнительных органах власти и в силу вашей прежней работы в силовых структурах – это все нужно использовать для достижения тех задач, которые перед вами стоят», – сказал президент.
Смирнов официально вступил в должность только в сентябре этого года. Он одержал победу на выборах в Курской области, набрав 65,28% голосов. Выборы проходили на фоне вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион, которое продолжается с 6 августа. Врио губернатора региона он был назначен 12 мая 2024 г., то есть пробыл на посту всего 207 дней.