Кремль назвал желаемый результат «Единой России» на выборах в Госдуму 2026 года

Кремль назвал желаемый результат «Единой России» на выборах в Госдуму 2026 годаВице-губернаторам по внутренней политике рассказали на семинаре в «Сенеже», чего ждать в предстоящие два года
На семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике в мастерской управления «Сенеж» с 28 по 30 ноября обсудили предстоящие в 2026 г. выборы в Госдуму. Об этом «Ведомостям» рассказали четверо собеседников, близких к администрации президента (АП). Традиционно, как бывает перед стартом каждой большой кампании, региональным чиновникам дали общие установки.
В частности, явка должна составить не менее 55%, а результат «Единой России» по партийным спискам – от 55%, говорят все собеседники «Ведомостей». Это гарантирует партии власти сохранение конституционного большинства. Ранее о такой же формуле 55/55 сообщил портал Ura.ru. При нынешней численности избирателей в РФ и за рубежом в 113,82 млн человек явка должна составить около 62,6 млн, а число проголосовавших за партию власти – 34,4 млн.
«Основная установка, что результат и явка должны быть больше, чем были на выборах в Госдуму в 2021 г.», – говорит один из собеседников «Ведомостей». Перед прошлыми выборами вице-губернаторов на аналогичном семинаре ориентировали на результат по формуле 45/45. В итоге явка на выборах в 2021 г. составила 51,7%, а «Единая Россия» по спискам набрала 49,8%. При этом кандидаты от партии выиграли еще в 198 одномандатных округах. И таким образом в нынешней Госдуме VIII созыва единороссы сформировали фракцию конституционного большинства, получив 324 из 450 мандатов.
Еще один источник отмечает, что такие цифры – предварительные, ведь они могут отличаться в зависимости от региона и «индивидуальные показатели» с каждым дополнительно обсуждаются в частном порядке. А как показывает практика прошлых кампаний, вводные могут корректироваться в течение выборов, говорит источник. Другой собеседник «Ведомостей» сказал, что вице-губернаторам предложили начать думать над предварительной нарезкой одномандатных округов, а также возможных кандидатах в депутаты.
Также на семинаре давали оценку тому, как в регионах прошли президентские выборы в марте и региональные выборы в сентябре 2024 г. По словам двух источников, говорили и о тех, кто «переборщил» с результатом на минувших губернаторских выборах. В 2024 г. уже проходил такой семинар – с 19 по 22 июня. Тогда говорили, что явка должна была быть не меньше 35%, а результат главы региона – 55%, но советовали и «не перегибать». При этом семеро губернаторов получили результат выше 80%. Больше всего (в порядке убывания) – Курганская область, Забайкалье, Челябинская, Липецкая области, Хабаровский край, Сахалин, Башкирия.
Также вице-губернаторам напомнили, что выборы 2025 г. в регионах – по сути последняя репетиция перед парламентскими выборами 2026 г.
На семинаре выступало все руководство внутриполитического блока Кремля, в том числе первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.
С вице-губернаторами обсуждали не только выборы, но и реагирование на внешние угрозы.
В частности, на семинаре разбирали ситуацию с Курской областью, в том числе скорость действий муниципальных и региональных властей после вторжения в регион ВСУ в августе 2024 г., говорят два собеседника «Ведомостей». В частности, по словам одного из них, «разбиралась ситуация с тем, что муниципальные власти довели ситуацию с выплатами компенсаций граждан до протестов, чего нельзя было допускать»: «То есть разбирали коммуникационные ошибки и объясняли, как действовать в подобных ситуациях».
На семинаре в целом много говорили про информационное противостояние, прежде всего в СМИ, социальных сетях и мессенджерах, прежде всего в Telegram, говорят два источника «Ведомостей»: «Рассказывали, как противостоять различным вбросам и как их нивелировать».
Для вице-губернаторов также провели коммуникационную игру под названием «Гнев» – по сути симуляцию проблемной ситуации, которая может возникнуть в регионе, говорит один из собеседников. «Одна из самых острых тем, которая может использоваться врагами России для разжигания конфликтов, – межнациональная», – поясняет он. Поэтому симуляция касалась ситуации с разжиганием конфликта, схожего с тем, что был в октябре в Челябинской области. Вице-губернаторы в командах должны были представить план реагирования и на возникающие по ходу него сопутствующие вопросы и проблемы, после чего им разъяснили, как следует действовать.
Кроме того, региональным чиновникам рекомендовали уделить внимание адаптации ветеранов спецоперации, а также подготовке лидеров общественного мнения, которые работают с ними.
Установка 55% на 55% видится реалистичной, считает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Ставить сверхзадачи в Кремле не торопятся». Семинар демонстрирует, что у системы есть план, несмотря на то что общеполитическую и геополитическую ситуации трудно планировать даже на несколько месяцев вперед, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. А озвученные показатели свидетельствуют о том, что власть чувствует себя достаточно спокойно, чтобы не отменять выборы и ощущать собственное доминирование, сказал эксперт: «Хотя ставить завышенные прогнозы по результатам всегда сложно, потому что их все равно в регионах будут пытаться перевыполнить».
При этом не исключены варианты «черных лебедей, связанные с положением на фронте, возможным урегулированием конфликта на Украине, экономической ситуацией», добавляет Виноградов. Поэтому и обсуждается такой консервативный сценарий, говорит он: «Но такие цифры показывают значимость выборного процесса, а также неготовность закрепить ориентацию на среднеазиатские результаты на выборах, поскольку подобные проценты размывают значимость собственных внутриполитических задач и внутриполитического блока», – считает эксперт.
По мнению Туровского, реагирование на риски больше относится к ведению губернаторов, поэтому центр стремится задать свои шаблоны реагирования, опасаясь, что губернаторы будут теряться в условиях форс-мажора, что может повлиять на поддержку власти в целом и «Единой России» в частности.