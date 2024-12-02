Кремль назвал желаемый результат «Единой России» на выборах в Госдуму 2026 года

Также на семинаре давали оценку тому, как в регионах прошли президентские выборы в марте и региональные выборы в сентябре 2024 г. По словам двух источников, говорили и о тех, кто «переборщил» с результатом на минувших губернаторских выборах. В 2024 г. уже проходил такой семинар – с 19 по 22 июня. Тогда говорили, что явка должна была быть не меньше 35%, а результат главы региона – 55%, но советовали и «не перегибать». При этом семеро губернаторов получили результат выше 80%. Больше всего (в порядке убывания) – Курганская область, Забайкалье, Челябинская, Липецкая области, Хабаровский край, Сахалин, Башкирия.