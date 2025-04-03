Госдума приняла закон о статусе ветеранов для бойцов в Курской области

Госдума приняла закон о статусе ветеранов для бойцов в Курской областиДля них предусмотрены меры социальной поддержки
В ходе пленарного заседания депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который распространит статус ветеранов боевых действий на военнослужащих, выполнявших задачи в Курской области. Соответствующий документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
Статус ветеранов будет распространяться на военнослужащих, а также сотрудников правоохранительных и силовых структур, которые наравне с Вооруженными силами отражали вторжение на территорию РФ. Инициатива также затронет военных, которые противодействовали провокациям на приграничных территориях страны.
Кроме того, ветеранами также будут признаны участники добровольческих формирований, которые выполняли упомянутые задачи. Закон будет относиться и к тем, кто стал инвалидом из-за ранений или заболеваний, полученных во время выполнения боевых задач.
Для лиц, которым был присвоен статус ветерана, предусмотрены соответствующие меры социальной поддержки. В частности, ветераны могут рассчитывать на ежемесячную денежную выплату. Дополнительно также положен набор социальных услуг – бесплатный проезд, путевка в санаторий и лекарства. Если отказаться от этих льгот, денежное пособие может быть увеличено. При этом, если бывший военнослужащий имеет пенсию за выслугу лет, то социальные выплаты в связи с инвалидностью или потерей кормильца увеличиваются на 32%.
Помимо регулярных выплат ветераны также имеют право на компенсацию аренды и содержания жилья в размере 50%. Кроме того, они освобождаются от налога на имущество. Такая льгота предоставляется на один объект каждого типа – квартира, дом и гараж. Кроме того, ветераны не обязаны уплачивать земельный налог с площади до шести соток.
После выхода на пенсию ветераны боевых действий могут обслуживаться в тех поликлиниках и больницах, к которым они были прикреплены во время службы. Им также предоставляется внеочередная медицинская помощь в рамках программы государственных гарантий.
Граждане, получившие статус ветерана, имеют право на ежегодный отпуск в удобное для них время, а также на отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 35 дней. Получить профессиональное обучение и дополнительное образование ветераны боевых действий могут за счет работодателя.
В пояснительной записке к принятому закону говорится, что ветераны-инвалиды, которые встали на учет после 1 января 2005 г., будут обеспечены жилыми помещениям. Кроме того, для инвалидов I группы предлагается предусмотреть меру социальной поддержки в виде предоставления помещения в жилищном фонде социального использования.
10 марта президент РФ Владимир Путин поручил до 30 марта обеспечить возможность присвоения статуса ветерана боевых действий всем категориям лиц, которые принимали участие в спецоперации на Украине. Ответственным за выполнение данного поручения президента назначен премьер-министр Михаил Мишустин.