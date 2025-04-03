Госдума приняла закон о статусе ветеранов для бойцов в Курской области

Для лиц, которым был присвоен статус ветерана, предусмотрены соответствующие меры социальной поддержки. В частности, ветераны могут рассчитывать на ежемесячную денежную выплату. Дополнительно также положен набор социальных услуг – бесплатный проезд, путевка в санаторий и лекарства. Если отказаться от этих льгот, денежное пособие может быть увеличено. При этом, если бывший военнослужащий имеет пенсию за выслугу лет, то социальные выплаты в связи с инвалидностью или потерей кормильца увеличиваются на 32%.