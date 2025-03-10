Путин поручил обеспечить право на статус ветерана всем участникам спецоперации

6 марта состоялась встреча Путина с женщинами – участницами спецоперации в московском центре «Защитники Отечества». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга сообщил, что по итогам встречи будет оформлен и реализован перечень поручений «в сжатые сроки». По его словам, встреча была очень содержательная и конкретная.