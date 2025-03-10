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Путин поручил обеспечить право на статус ветерана всем участникам спецоперации

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил до 30 марта обеспечить возможность присвоения статуса ветерана боевых действий всем категориям лиц, которые принимали участие в спецоперации на Украине, сообщается на сайте Кремля.

Ответственным за выполнение данного поручения президента назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Среди других поручений Путина – рассмотреть возможность распространения мер соцподдержки, предусмотренных для детей погибших участников спецоперации, на их родных несовершеннолетних братьев и сестер, а также на неусыновленных детей, воспитывавшихся в семье погибшего.

6 марта состоялась встреча Путина с женщинами – участницами спецоперации в московском центре «Защитники Отечества». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга сообщил, что по итогам встречи будет оформлен и реализован перечень поручений «в сжатые сроки». По его словам, встреча была очень содержательная и конкретная.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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