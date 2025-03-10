Путин поручил обеспечить право на статус ветерана всем участникам спецоперации
Президент России Владимир Путин поручил до 30 марта обеспечить возможность присвоения статуса ветерана боевых действий всем категориям лиц, которые принимали участие в спецоперации на Украине, сообщается на сайте Кремля.
Ответственным за выполнение данного поручения президента назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Среди других поручений Путина – рассмотреть возможность распространения мер соцподдержки, предусмотренных для детей погибших участников спецоперации, на их родных несовершеннолетних братьев и сестер, а также на неусыновленных детей, воспитывавшихся в семье погибшего.
6 марта состоялась встреча Путина с женщинами – участницами спецоперации в московском центре «Защитники Отечества». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга сообщил, что по итогам встречи будет оформлен и реализован перечень поручений «в сжатые сроки». По его словам, встреча была очень содержательная и конкретная.