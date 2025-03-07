После встречи Путина с участницами спецоперации будет создан список поручений
После встречи президента России Владимира Путина в московском центре «Защитники Отечества» с женщинами – участницами спецоперации будет оформлен и реализован перечень поручений «в сжатые сроки». Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, встреча была «очень содержательная» и «конкретная». На встрече присутствовали участницы спецоперации и вдовы участников.
6 марта Путин в ходе встречи выразил особые слова благодарности женщинам-военнослужащим, которые принимают участие в спецоперации на территории Украины, и поздравил их с наступающим праздником 8 Марта.