Путин поблагодарил женщин – участниц спецоперации

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» выразил особые слова благодарности женщинам-военнослужащим, которые принимают участие в спецоперации на территории Украины, и поздравил их с наступающим праздником 8 марта.