Путин поблагодарил женщин – участниц спецоперации
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» выразил особые слова благодарности женщинам-военнослужащим, которые принимают участие в спецоперации на территории Украины, и поздравил их с наступающим праздником 8 марта.
Путин отметил, что женщины на передовой встречаются не редко. На встрече также присутствовали участницы спецоперации. Российский лидер выразил им глубокую благодарность и «низкий поклон».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 6 марта рассказал о планах Путина посетить один из филиалов государственного фонда «Защитники Отечества» в Москве. В ходе мероприятия президента сопровождают мэр Москвы Сергей Собянин и статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.