Путин 6 марта посетит филиал фонда «Защитники Отечества» в Москве

Путина будут сопровождать мэр Москвы Сергей Собянин и статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. Ожидается, что президент ознакомится с работой центра. В частности, в преддверии Международного женского дня Путин отдельно встретится с женщинами, которые работают в фонде и которые являются его подопечными.