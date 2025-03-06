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Путин 6 марта посетит филиал фонда «Защитники Отечества» в Москве

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин 6 марта посетит один из филиалов государственного фонда «Защитники Отечества» в Москве. Об этом заявил на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Путина будут сопровождать мэр Москвы Сергей Собянин и статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. Ожидается, что президент ознакомится с работой центра. В частности, в преддверии Международного женского дня Путин отдельно встретится с женщинами, которые работают в фонде и которые являются его подопечными.

«Это будет беседа со свободной повесткой дня, как это обычно бывает», – сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил, что перед визитом в филиал фонда Путин посмертно вручит «Золотую Звезду» Героя РФ Сергея Чебнева, который погиб при обороне Малой Локни в Курской области, его вдове Ольге. Она тоже будет сопровождать президента в сегодняшней поездке.

Вечером у Путина может состояться международный телефонный разговор, добавил пресс-секретарь.

О создании фонда поддержки участников спецоперации и семей погибших бойцов Путин объявил 21 февраля 2023 г. в ходе послания Федеральному собранию. Организация будет заниматься психологической, медицинской помощью, помощью в трудоустройстве, повышением квалификации, организацией долговременного ухода на дому и т. д., говорил президент.

В конце января премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство также выделит фонду «Защитники Отечества» более 11,3 млрд руб. на единовременные выплаты участникам спецоперации, которые получили ранение, повлекшее наступление инвалидности. Средства будут направлены из федерального бюджета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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