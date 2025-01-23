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На выплаты участникам спецоперации с инвалидностью направят более 11 млрд рублей

Средства выделят фонду «Защитники Отечества»
Ведомости

Правительство выделит фонду «Защитники Отечества» более 11,3 млрд руб. на единовременные выплаты участникам спецоперации, которые получили ранение, повлекшее наступление инвалидности. Средства будут направлены из федерального бюджета. Об этом на заседании кабмина заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Такая социальная поддержка должна помочь им преодолеть последствия ранений, пройти реабилитацию, чтобы минимизировать тот ущерб здоровью, который был нанесен», – сказал Мишустин.

В ноябре 2024 г. размер разовой выплаты участникам спецоперации при получении ранения, повлекшего инвалидность, был увеличен на треть до 4 млн руб. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

13 ноября правительство также утвердило новые размеры единовременных выплат участникам спецоперации при получении ранения в зависимости от степени его тяжести. За тяжелые увечья положено по 3 млн руб., легкие ранения – по 1 млн руб., иные легкие травмы – по 100 000 руб. До принятия этих изменений военнослужащие при получении боевой травмы, увечья, контузии могли рассчитывать на фиксированную выплату в размере 3 млн руб. без учета характера повреждений, согласно указу Путина от 5 марта 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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