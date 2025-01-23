На выплаты участникам спецоперации с инвалидностью направят более 11 млрд рублей

13 ноября правительство также утвердило новые размеры единовременных выплат участникам спецоперации при получении ранения в зависимости от степени его тяжести. За тяжелые увечья положено по 3 млн руб., легкие ранения – по 1 млн руб., иные легкие травмы – по 100 000 руб. До принятия этих изменений военнослужащие при получении боевой травмы, увечья, контузии могли рассчитывать на фиксированную выплату в размере 3 млн руб. без учета характера повреждений, согласно указу Путина от 5 марта 2022 г.