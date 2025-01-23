На выплаты участникам спецоперации с инвалидностью направят более 11 млрд рублей

На выплаты участникам спецоперации с инвалидностью направят более 11 млрд рублейСредства выделят фонду «Защитники Отечества»
Правительство выделит фонду «Защитники Отечества» более 11,3 млрд руб. на единовременные выплаты участникам спецоперации, которые получили ранение, повлекшее наступление инвалидности. Средства будут направлены из федерального бюджета. Об этом на заседании кабмина заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Такая социальная поддержка должна помочь им преодолеть последствия ранений, пройти реабилитацию, чтобы минимизировать тот ущерб здоровью, который был нанесен», – сказал Мишустин.
В ноябре 2024 г. размер разовой выплаты участникам спецоперации при получении ранения, повлекшего инвалидность, был увеличен на треть до 4 млн руб. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.
13 ноября правительство также утвердило новые размеры единовременных выплат участникам спецоперации при получении ранения в зависимости от степени его тяжести. За тяжелые увечья положено по 3 млн руб., легкие ранения – по 1 млн руб., иные легкие травмы – по 100 000 руб. До принятия этих изменений военнослужащие при получении боевой травмы, увечья, контузии могли рассчитывать на фиксированную выплату в размере 3 млн руб. без учета характера повреждений, согласно указу Путина от 5 марта 2022 г.