Правительство утвердило постановление о суммах выплат при получении боевых травм

Правительство утвердило постановление о суммах выплат при получении боевых травмКомпенсации будут носить дифференцированный характер
Правительство России установило размеры единовременных выплат для военнослужащих, получивших боевые травмы и увечья во время службы в зоне специальной военной операции. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правовой информации.
В документе указано, что размер выплаты зависит от тяжести повреждения. За тяжелые увечья предусмотрено 3 млн руб., за легкие ранения – 1 млн руб., а за прочие травмы – 100 000 руб. Дифференцированная система выплат направлена на обеспечение дополнительной поддержки пострадавшим военнослужащим.
13 ноября президент России Владимир Путин подписал указ №967, предписывающий правительству установить суммы единовременных выплат лицам, получившим боевые увечья, в зависимости от степени их тяжести. Согласно указу Путина от 5 марта 2022 г., при получении боевой травмы, увечья, контузии военнослужащие могли рассчитывать на фиксированную выплату в размере 3 млн руб. без учета характера повреждений.
5 ноября замминистра обороны Анна Цивилева отмечала, что такая форма компенсаций военным не учитывает индивидуальные обстоятельства и степень серьезности травм. В тот же день министр обороны Андрей Белоусов провел с Цивилевой рабочее совещание по вопросам соцподдержки военных. По его словам, глава государства поручил детально разобраться с вопросом соцподдержки участников спецоперации, получивших тяжелые ранения – особенно тех, кто перенес ампутацию.