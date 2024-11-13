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Правительство утвердило постановление о суммах выплат при получении боевых травм

Компенсации будут носить дифференцированный характер
Инна Шульгина
Евгений Биятов / РИА Новости

Правительство России установило размеры единовременных выплат для военнослужащих, получивших боевые травмы и увечья во время службы в зоне специальной военной операции. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правовой информации.

В документе указано, что размер выплаты зависит от тяжести повреждения. За тяжелые увечья предусмотрено 3 млн руб., за легкие ранения – 1 млн руб., а за прочие травмы – 100 000 руб. Дифференцированная система выплат направлена на обеспечение дополнительной поддержки пострадавшим военнослужащим.

13 ноября президент России Владимир Путин подписал указ №967, предписывающий правительству установить суммы единовременных выплат лицам, получившим боевые увечья, в зависимости от степени их тяжести. Согласно указу Путина от 5 марта 2022 г., при получении боевой травмы, увечья, контузии военнослужащие могли рассчитывать на фиксированную выплату в размере 3 млн руб. без учета характера повреждений.

5 ноября замминистра обороны Анна Цивилева отмечала, что такая форма компенсаций военным не учитывает индивидуальные обстоятельства и степень серьезности травм. В тот же день министр обороны Андрей Белоусов провел с Цивилевой рабочее совещание по вопросам соцподдержки военных. По его словам, глава государства поручил детально разобраться с вопросом соцподдержки участников спецоперации, получивших тяжелые ранения – особенно тех, кто перенес ампутацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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