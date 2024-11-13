Правительство утвердило постановление о суммах выплат при получении боевых травм

5 ноября замминистра обороны Анна Цивилева отмечала, что такая форма компенсаций военным не учитывает индивидуальные обстоятельства и степень серьезности травм. В тот же день министр обороны Андрей Белоусов провел с Цивилевой рабочее совещание по вопросам соцподдержки военных. По его словам, глава государства поручил детально разобраться с вопросом соцподдержки участников спецоперации, получивших тяжелые ранения – особенно тех, кто перенес ампутацию.