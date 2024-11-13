Правительство по указу президента определит размеры выплат за увечья

Она пообещала детально обсудить этот вопрос с министром обороны России Андреем Белоусовым. В тот же день Белоусов провел с Цивилевой рабочее совещание по вопросам социальной поддержки военнослужащих. Министр отметил, что президент поручил детально разобраться с вопросом социальной поддержки участников спецоперации, получивших тяжелые ранения. Особенно это касается бойцов, перенесших ампутацию. Цивилева отметила, что «форма компенсаций, которые сейчас оказывает государство, не учитывает индивидуальные обстоятельства и серьезность полученных ранений». По ее словам, то, что и незначительные порезы, и ранения, которые повлекли за собой ампутацию и инвалидизацию человека, финансово приравниваются, «создает ощущение искаженности среди тех, кто понес тяжелые физические и эмоциональные травмы».