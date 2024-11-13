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Правительство по указу президента определит размеры выплат за увечья

Компенсации будут зависеть от степени тяжести травмы
Дарья Снегова
Илья Питалев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ №967 «в целях поддержки отдельным категориям лиц». Согласно документу, правительству предстоит «определить в зависимости от степени тяжести увечья» размеры единовременной выплаты, «осуществляемой лицу, которому в соответствии с указом президента установлена единовременная выплата при получении увечья (ранения, травмы, контузии)».

Лица, которым сейчас положены выплаты при получении увечий, описаны в указе Путина от 5 марта 2022 г. №98. В нем сказано о военнослужащих, лицах, проходящих службу в войсках национальной гвардии и имеющим специальное звание полиции, принимающих участие в специальной военной операции. В том документе говорится, что единовременная выплата в размере 3 млн руб. полагается при получении ранения (контузии, травмы, увечья).

Ранее вопрос корректировки уже обсуждался в Минобороны. В частности, 5 ноября статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева у себя в Telegram-канале со ссылкой на комментарии медиков и участников специальной военной операции отметила, что действующий порядок выплат не учитывает степень тяжести травмы. Цивилева рассказала, что посетила Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского, обсудила с врачами и военнослужащими процесс реабилитации и своевременное оказание медпомощи, а также порядок выплат.

Она пообещала детально обсудить этот вопрос с министром обороны России Андреем Белоусовым. В тот же день Белоусов провел с Цивилевой рабочее совещание по вопросам социальной поддержки военнослужащих. Министр отметил, что президент поручил детально разобраться с вопросом социальной поддержки участников спецоперации, получивших тяжелые ранения. Особенно это касается бойцов, перенесших ампутацию. Цивилева отметила, что «форма компенсаций, которые сейчас оказывает государство, не учитывает индивидуальные обстоятельства и серьезность полученных ранений». По ее словам, то, что и незначительные порезы, и ранения, которые повлекли за собой ампутацию и инвалидизацию человека, финансово приравниваются, «создает ощущение искаженности среди тех, кто понес тяжелые физические и эмоциональные травмы».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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