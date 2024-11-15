Выплату участникам спецоперации по инвалидности из-за ранения увеличили на треть

11 ноября Ассоциация ветеранов СВО обратилась к Минобороны России с призывом установить добросовестное соизмерение степени тяжести ранений с соответствующими социальными гарантиями. Уже 13 ноября правительство утвердило размеры единовременных выплат участникам спецоперации при получении ранения в зависимости от степени его тяжести. Военнослужащим, получившим тяжелые увечья, будут выплачивать по 3 млн руб., легкие ранения – по 1 млн руб., иные легкие травмы – по 100 000 руб. «Дифференциация выплат позволит оказать существенную поддержку военнослужащим, получившим тяжелые увечья и травмы», – отмечалось в сообщении пресс-службы правительства.