Выплату участникам спецоперации по инвалидности из-за ранения увеличили на треть

Выплату участникам спецоперации по инвалидности из-за ранения увеличили на третьОна составила 4 млн рублей, норма будет действовать задним числом
Размер разовой выплаты участникам спецоперации при получении ранения, повлекшего инвалидность, увеличен на треть, до 4 млн руб. Указ, предусматривающий дополнительные социальные гарантии отдельным категориям лиц, подписал 14 ноября президент РФ Владимир Путин. Он вступил в силу с даты подписания.
Согласно указу, если участник спецоперации, получивший единовременную выплату при увечье (ранении, травме, контузии), будет признан инвалидом из-за него, ему разово выплатят 4 млн руб. При этом в этой сумме будет учтена выплата, произведенная за увечье.
Если ранение, повлекшее за собой наступление инвалидности, было получено с 24 февраля 2022 г. до даты вступления в силу этого указа, единовременная выплата будет производиться фондом «Защитники Отечества» с учетом единовременной выплаты, следует из указа.
Данный документ продолжает логику указа, подписанного президентом днем ранее, 13 ноября. Он предписывал правительству установить суммы единовременных выплат лицам, получившим боевые увечья, в зависимости от степени их тяжести.
11 ноября Ассоциация ветеранов СВО обратилась к Минобороны России с призывом установить добросовестное соизмерение степени тяжести ранений с соответствующими социальными гарантиями. Уже 13 ноября правительство утвердило размеры единовременных выплат участникам спецоперации при получении ранения в зависимости от степени его тяжести. Военнослужащим, получившим тяжелые увечья, будут выплачивать по 3 млн руб., легкие ранения – по 1 млн руб., иные легкие травмы – по 100 000 руб. «Дифференциация выплат позволит оказать существенную поддержку военнослужащим, получившим тяжелые увечья и травмы», – отмечалось в сообщении пресс-службы правительства.
До принятия этих изменений военнослужащие при получении боевой травмы, увечья, контузии могли рассчитывать на фиксированную выплату в размере 3 млн руб. без учета характера повреждений, согласно указу Путина от 5 марта 2022 г.