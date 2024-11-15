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Выплату участникам спецоперации по инвалидности из-за ранения увеличили на треть

Она составила 4 млн рублей, норма будет действовать задним числом
Анна Киселева
Илья Питалев / РИА Новости

Размер разовой выплаты участникам спецоперации при получении ранения, повлекшего инвалидность, увеличен на треть, до 4 млн руб. Указ, предусматривающий дополнительные социальные гарантии отдельным категориям лиц, подписал 14 ноября президент РФ Владимир Путин. Он вступил в силу с даты подписания.

Согласно указу, если участник спецоперации, получивший единовременную выплату при увечье (ранении, травме, контузии), будет признан инвалидом из-за него, ему разово выплатят 4 млн руб. При этом в этой сумме будет учтена выплата, произведенная за увечье.

Если ранение, повлекшее за собой наступление инвалидности, было получено с 24 февраля 2022 г. до даты вступления в силу этого указа, единовременная выплата будет производиться фондом «Защитники Отечества» с учетом единовременной выплаты, следует из указа.

Данный документ продолжает логику указа, подписанного президентом днем ранее, 13 ноября. Он предписывал правительству установить суммы единовременных выплат лицам, получившим боевые увечья, в зависимости от степени их тяжести.

11 ноября Ассоциация ветеранов СВО обратилась к Минобороны России с призывом установить добросовестное соизмерение степени тяжести ранений с соответствующими социальными гарантиями. Уже 13 ноября правительство утвердило размеры единовременных выплат участникам спецоперации при получении ранения в зависимости от степени его тяжести. Военнослужащим, получившим тяжелые увечья, будут выплачивать по 3 млн руб., легкие ранения – по 1 млн руб., иные легкие травмы – по 100 000 руб. «Дифференциация выплат позволит оказать существенную поддержку военнослужащим, получившим тяжелые увечья и травмы», – отмечалось в сообщении пресс-службы правительства.

До принятия этих изменений военнослужащие при получении боевой травмы, увечья, контузии могли рассчитывать на фиксированную выплату в размере 3 млн руб. без учета характера повреждений, согласно указу Путина от 5 марта 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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