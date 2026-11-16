Роскомнадзор опроверг планы по ограничению Steam
Роскомнадзор не собирается блокировать игровой магазин Steam в России. Об этом пишет RT со ссылкой на представителей ведомства.
По словам собеседников телеканала, игровой сервис устранил нарушения и удалил со страницы игры Desert Stalker материалы с пропагандой ЛГБТ
16 ноября вице-спикер Госдумы («Новые люди») Владислав Даванков подчеркнул, что нельзя допустить блокировку Steam на территории РФ. Заявление прозвучало на фоне сообщений некоторых СМИ о планах ограничить доступ к платформе в России. По словам Даванкова, для многих россиян платформа стала важнее любых соцсетей, а запрет на доступ к Steam можно сравнить с блокировкой банка со всеми вкладами.
2 июня Роскомнадзор также опровергал блокировку Steam в России. За день до этого пользователи пожаловались на сбои в работе игровой платформы. 8 апреля первый заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что не ожидает блокировки Steam в РФ.