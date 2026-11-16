Роскомнадзор опроверг планы по ограничению Steam

16 ноября вице-спикер Госдумы («Новые люди») Владислав Даванков подчеркнул, что нельзя допустить блокировку Steam на территории РФ. Заявление прозвучало на фоне сообщений некоторых СМИ о планах ограничить доступ к платформе в России. По словам Даванкова, для многих россиян платформа стала важнее любых соцсетей, а запрет на доступ к Steam можно сравнить с блокировкой банка со всеми вкладами.