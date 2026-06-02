Роскомнадзор опроверг блокировку Steam в России

12 мая в РКН заявили «Ведомостям», что блокировка игры Minecraft не планируется. Опровержение поступило после сообщений СМИ о том, что ведомство готовится к блокировке Minecraft из-за предполагаемого вовлечения школьников в киберпреступления. 2 апреля в московском департаменте образования сообщили, что мошенники начали обманывать детей посредством Minecraft.