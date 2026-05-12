РКН не планирует блокировку Minecraft
Роскомнадзор не планирует ограничивать доступ к игре Minecraft. Об этом «Ведомостям» сообщили в ведомстве.
«Роскомнадзор не получал решений уполномоченных органов об ограничении доступа к игре Minecraft», – говорится в сообщении.
Ранее в прессе распространилась информация о том, что Роскомнадзор готовится к блокировке Minecraft, так как игру используют, чтобы вовлечь школьников в киберпреступления.
2 апреля в столичном департаменте образования сообщили, что мошенники начали обманывать детей посредством Minecraft. Аферисты находят школьников в игровых чатах и переводят их в Telegram, где представляются «сотрудниками кибербезопасности». Они обвиняют детей в передаче координат спецслужбам, угрожают и заставляют красть деньги у родителей и передать их курьерам. 6 апреля Роскомнадзор сообщал, что не получал судебных решений или требования Генпрокуратуры о блокировке игры Minecraft.
В марте 2022 г. игра Minecraft была удалена из российских Google Play и App Store. Перед этим Microsoft (владеет разработчиком Minecraft Mojang Studios) объявила об уходе с российского рынка. Игру также нельзя купить в Steam. Еще до ухода из России до половины всей онлайн-аудитории Minecraft приходилось на пиратские серверы.