Главная / Технологии /

РКН не планирует блокировку Minecraft

Ведомости

Роскомнадзор не планирует ограничивать доступ к игре Minecraft. Об этом «Ведомостям» сообщили в ведомстве.

«Роскомнадзор не получал решений уполномоченных органов об ограничении доступа к игре Minecraft», – говорится в сообщении.

Ранее в прессе распространилась информация о том, что Роскомнадзор готовится к блокировке Minecraft, так как игру используют, чтобы вовлечь школьников в киберпреступления.

2 апреля в столичном департаменте образования сообщили, что мошенники начали обманывать детей посредством Minecraft. Аферисты находят школьников в игровых чатах и переводят их в Telegram, где представляются «сотрудниками кибербезопасности». Они обвиняют детей в передаче координат спецслужбам, угрожают и заставляют красть деньги у родителей и передать их курьерам. 6 апреля Роскомнадзор сообщал, что не получал судебных решений или требования Генпрокуратуры о блокировке игры Minecraft.

В марте 2022 г. игра Minecraft была удалена из российских Google Play и App Store. Перед этим Microsoft (владеет разработчиком Minecraft Mojang Studios) объявила об уходе с российского рынка. Игру также нельзя купить в Steam. Еще до ухода из России до половины всей онлайн-аудитории Minecraft приходилось на пиратские серверы.

