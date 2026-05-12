РКН не планирует блокировку Minecraft

2 апреля в столичном департаменте образования сообщили, что мошенники начали обманывать детей посредством Minecraft. Аферисты находят школьников в игровых чатах и переводят их в Telegram, где представляются «сотрудниками кибербезопасности». Они обвиняют детей в передаче координат спецслужбам, угрожают и заставляют красть деньги у родителей и передать их курьерам. 6 апреля Роскомнадзор сообщал, что не получал судебных решений или требования Генпрокуратуры о блокировке игры Minecraft.