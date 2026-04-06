Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Роскомнадзор не получал решений о блокировке Minecraft

Ведомости

Роскомнадзор сообщил, что не получал судебных решений или требования Генпрокуратуры о блокировке игры Minecraft после сообщений о мошеннических действиях. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ведомство.

В РКН напомнили, что ограничение доступа к мошенической или недостоверной информации, которую распространяют под видом правдивой, возможно, если суд признает ее запрещенной или если того потребует Генпрокуратура.

2 апреля в московском департаменте образования в Мах сообщили, что мошенники начали обманывать детей через Minecraft. Злоумышленники находят школьников в игровых чатах, после чего переводят их в Telegram, где представляются «сотрудниками кибербезопасности». Они обвиняют детей в передаче координат спецслужбам, угрожают и заставляют красть деньги у родителей и передать их курьерам, сообщили в столичном ведомстве.

26 марта «Ведомости» со ссылкой на представителя F6 писали, что в 2025 г. в России было совершено более 7000 мошеннических инцидентов с участием детей. В среднем мошенники могли получить с одного ребенка около 142 000 руб., говорят в F6.

В марте 2022 г. игру Minecraft удалили из российских Google Play и App Store. Это произошло после того, как Microsoft (владеет разработчиком Minecraft Mojang Studios) объявила об уходе с российского рынка. Игру сейчас также нельзя приобрести в Steam. Еще до ухода из России до половины всей онлайн-аудитории Minecraft приходилось на пиратские серверы.

