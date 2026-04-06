Роскомнадзор не получал решений о блокировке Minecraft

В марте 2022 г. игру Minecraft удалили из российских Google Play и App Store. Это произошло после того, как Microsoft (владеет разработчиком Minecraft Mojang Studios) объявила об уходе с российского рынка. Игру сейчас также нельзя приобрести в Steam. Еще до ухода из России до половины всей онлайн-аудитории Minecraft приходилось на пиратские серверы.