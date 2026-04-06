Роскомнадзор не получал решений о блокировке Minecraft
Роскомнадзор сообщил, что не получал судебных решений или требования Генпрокуратуры о блокировке игры Minecraft после сообщений о мошеннических действиях. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ведомство.
В РКН напомнили, что ограничение доступа к мошенической или недостоверной информации, которую распространяют под видом правдивой, возможно, если суд признает ее запрещенной или если того потребует Генпрокуратура.
2 апреля в московском департаменте образования в Мах сообщили, что мошенники начали обманывать детей через Minecraft. Злоумышленники находят школьников в игровых чатах, после чего переводят их в Telegram, где представляются «сотрудниками кибербезопасности». Они обвиняют детей в передаче координат спецслужбам, угрожают и заставляют красть деньги у родителей и передать их курьерам, сообщили в столичном ведомстве.
26 марта «Ведомости» со ссылкой на представителя F6 писали, что в 2025 г. в России было совершено более 7000 мошеннических инцидентов с участием детей. В среднем мошенники могли получить с одного ребенка около 142 000 руб., говорят в F6.
В марте 2022 г. игру Minecraft удалили из российских Google Play и App Store. Это произошло после того, как Microsoft (владеет разработчиком Minecraft Mojang Studios) объявила об уходе с российского рынка. Игру сейчас также нельзя приобрести в Steam. Еще до ухода из России до половины всей онлайн-аудитории Minecraft приходилось на пиратские серверы.