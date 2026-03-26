Кибермошенники обманули детей на миллиард рублей

В 2025 г. в России было совершено более 7000 мошеннических инцидентов с участием детей, рассказал «Ведомостям» представитель F6. По его словам, их, как правило, привлекали для последующего хищения денег с банковских счетов родителей. Общий ущерб от таких преступлений он оценивает более чем в 1 млрд руб. За девять месяцев 2025 г. количество несовершеннолетних, пострадавших от киберпреступлений, по данным МВД, выросло на 120% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. По итогам всего прошлого года у россиян было похищено 29,3 млрд руб. (+6,4% год к году), указывают в Банке России.