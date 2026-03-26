Кибермошенники обманули детей на миллиард рублей

Кибермошенники обманули детей на миллиард рублейКак правило, для совершения преступлений они используют поддельные компьютерные игры
В 2025 г. в России было совершено более 7000 мошеннических инцидентов с участием детей, рассказал «Ведомостям» представитель F6. По его словам, их, как правило, привлекали для последующего хищения денег с банковских счетов родителей. Общий ущерб от таких преступлений он оценивает более чем в 1 млрд руб. За девять месяцев 2025 г. количество несовершеннолетних, пострадавших от киберпреступлений, по данным МВД, выросло на 120% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. По итогам всего прошлого года у россиян было похищено 29,3 млрд руб. (+6,4% год к году), указывают в Банке России.
В среднем мошенники могли получить с одного ребенка около 142 000 руб., говорят в F6. В большинстве случаев с одной жертвы выходит около 100 000–150 000 руб., подтверждает руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин. Он добавляет, что бывают случаи, когда в результате обмана детей злоумышленники получали доступ к нескольким миллионам рублей, которые затем передавались им третьими лицами.
Среди возможных схем мошенничества – распространение в TikTok и Likee от имени популярных блогеров видеороликов, в которых пользователям популярной игры Roblox предлагается бесплатно получить внутриигровую валюту «робуксы», говорят в F6. В них злоумышленники просят детей перейти по ссылке в профиле или написать личное сообщение на указанный аккаунт в мессенджере. После чего они требуют сфотографировать экран телефона родителя с приложениями и sms от банков с кодами подтверждения, а затем запугивают фейковым заявлением в полицию от имени блогера. Основная аудитория – пользователи 8–14 лет, добавил собеседник «Ведомостей».
В самой переписке мошенники пытаются расположить к себе ребенка: для этого часто используют обращения «зая» или «зайка», продолжает представитель F6. По его словам, для давления на детей преступники применяют таймер обратного отсчета (обычно 5–7 минут), угрожая, что по истечении этого времени не дадут им «робуксы». Под таким нажимом подростки, как правило, не успевают осознать риски, выполняют указания лжеблогера и отправляют фото злоумышленникам.
МВД России за 10 месяцев 2025 г. зафиксировало в игровых онлайн-сообществах около 1000 имущественных преступлений, рассказал «Ведомостям» представитель ведомства. Большая их часть совершена с использованием платформы Roblox, что связано с развитой внутренней инфраструктурой и наличием внутриигровой валюты, говорит он. В качестве предлога используются «подарки», «розыгрыши», «ограниченные предложения», «донаты» и «выгодные сделки». По данным Positive Technologies, в 2025 г. были зафиксированы случаи, когда злоумышленники представлялись учителями или руководителями школ, они заявляли о необходимости обновления электронного журнала или профиля ученика. Таким образом они крали данные с государственных порталов. Кроме того, для этих же целей нередко используются вредоносные файлы под видом модов для игр через мессенджеры.
Вредоносные программы, маскирующиеся под популярные игры и сервисы, представляют дополнительную угрозу, подтверждает руководитель направления по детской онлайн-безопасности в «Лаборатории Касперского» Андрей Сиденко. За четыре месяца 2025 г. число атак на Android-устройства, в которых зловреды выдавались за популярные у детей игры, выросло почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Речь, в частности, шла о подделках под Minecraft, Roblox, Brawl Stars и Genshin Impact, уточнил он.
Согласно исследованию «Лаборатории Касперского», с телефонным мошенничеством сталкивались 55% опрошенных родителей и 12% детей, с онлайн-мошенничеством – 31% родителей и 12% детей, со взломом аккаунтов – 20% родителей и 5% детей. Как правило, такие инциденты происходят в результате социальной инженерии: пользователи скачивают вредоносные файлы под видом игр или приложений (29% случаев) либо вводят данные от аккаунтов на фейковых ресурсах, например, когда им предлагают поучаствовать в поддельных конкурсах (21%), уточняет Сиденко.
Дети и подростки традиционно относятся к наиболее уязвимым категориям, говорит аналитик исследовательской группы Positive Technologies Анна Вяткина. По ее словам, они активно осваивают цифровую среду, но зачастую не обладают достаточным жизненным опытом и критическим мышлением, чтобы распознать манипуляции. Мошенники прекрасно это понимают и адаптируют свои схемы под интересы несовершеннолетних, используя популярные платформы и психологическое давление, резюмирует она.