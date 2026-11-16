Какой будет программа Владимира Путина на саммите АТЭС в Шэньчжэне

После этого Путин посетит торжественный прием от имени председателя КНР в честь лидеров стран АТЭС. Планируется совместное фотографирование, обед и концертная программа. По словам Ушакова, сейчас согласовываются несколько встреч президента с лидерами других стран «на ногах». Завершится этот день у Путина встречей с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном, с которым они виделись летом в Казани на саммите «Россия – АСЕАН». «Отмечу, что очень-очень много наших туристов посещает Таиланд. То есть в этом плане важная для нас страна. В прошлом году где-то 2 млн россиян посетило Таиланд. То есть это еще не Турция, но что-то такое значимое», – пошутил Ушаков.