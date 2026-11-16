Какой будет программа Владимира Путина на саммите АТЭС в Шэньчжэне

Какой будет программа Владимира Путина на саммите АТЭС в ШэньчжэнеГлавным мероприятием станет трехсторонняя встреча лидеров РФ, КНР и США
Владимир Путин 18–19 ноября примет участие в 33-м саммите лидеров экономик форума «Азиатско-Тихоокеанское сотрудничество» (АТЭС), который пройдет в китайском городе Шэньчжэне. Об этом журналистам сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Председательствует на нынешнем саммите Китай, девизом саммита будет «Построение азиатско-тихоокеанского сообщества во имя общего процветания».
Ключевые мероприятия
Главные мероприятия, в которых примет участие Владимир Путин, запланированы на второй день визита – 19 ноября. «Самое забойное мероприятие, наверное, запланировано на 14:30 – трехсторонняя встреча [Владимира] Путина, [председателя КНР] Си Цзиньпина и [президента США Дональда] Трампа», – сказал Ушаков. Она состоится в резиденции председателя КНР.
«Символизм встречи трудно переоценить. Это первый контакт в таком формате. Решено построить его с учетом взаимопонимания и союзничества в ходе Второй мировой войны с упором на сотрудничество стран при создании ООН», – сказал Ушаков. По его словам, Россия, Китай и США готовы к тому, чтобы провести «полезную и содержательную дискуссию, которая должна оказать большое влияние на развитие всей международной ситуации».
«Большинство рады, что эта встреча проводится, кое-кто не очень. Сейчас ведется работа по содержанию встречи, прорабатывается повестка и текст совместного заявления. Текст [заявления] рождается в тяжелой дипломатической работе, тяжелых консультациях. Хотелось бы надеяться, что выйдем на понимание», – сказал Ушаков. По его словам, Россия предоставила Китаю свои соображения по этому заявлению, у Китая есть свои, и сейчас ждут реакции из Вашингтона. «На данный момент исходим из того, что будет заявление трех лидеров. Если даже не будет, то каждый из лидеров даст свою оценку состоявшимся переговорам», – заметил Ушаков.
Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос проведения двусторонней встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. «Мы в общих чертах обсуждали подготовку к этой двусторонней встрече – то есть встрече Путина с Трампом – в ходе недавней поездки в Москву [посланников президента США] Джареда Кушнера и Стивена Уиткоффа. Согласованы некоторые вопросы, которые будут обсуждаться. Естественно, и украинское урегулирование, соответствующие американские предложения, соответствующие российские соображения и идеи. Мы сейчас согласовываем время этой встречи и то, как она будет проводиться», – сказал Ушаков.
По его словам, формат сейчас согласовывается, не исключена встреча «на ногах». Но Ушаков пообещал, что Путин и Трамп в Шэньчжэне точно встретятся.
Программа саммита АТЭС
В целом же программа Владимира Путина в Шэньчжэне начнется 18 ноября с участия в Деловом саммите АТЭС, где лидеры стран организации выступят перед представителями крупнейших международных компаний.
Откроет Деловой саммит выступление председателя Си, после чего у него начнется своя программа на саммите. Вторым на Деловом саммите выступит Владимир Путин, который изложит свои оценки ситуации в мировом хозяйстве, в экономике России и расскажет о потенциале российской экономики.
Всего в этом форуме примут участие более 2000 человек, которые представляют все экономики АТЭС. Также ожидаются представители бизнеса из Великобритании, Франции, Германии, Швейцарии. По словам Ушакова, на Деловом саммите будут присутствовать представители бизнеса, входящие в список 500 крупнейших компаний в мире. Россию будут представлять более 30 компаний, в том числе «Газпром», «Новатэк», «Роснефть», «Лукойл», «Сбер», «Яндекс», «РВБ» и др.
Затем Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут российско-китайские переговоры с участием делегаций. Ушаков напомнил, что это будет уже пятый контакт лидеров двух стран с начала 2026 г. В начале года они проводили встречу по видеоконференцсвязи, в мае Путин был с официальным визитом в Пекине, затем лидеры общались в августе на саммите ШОС в Бишкеке, в сентябре – на саммите БРИКС в Нью-Дели. В российскую делегацию на переговорах войдут вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, Антон Силуанов, замруководителя администрации президента Максим Орешкин и Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, министры Сергей Лавров, Андрей Белоусов, Ольга Любимова, Михаил Мурашко, Валерий Фальков, Сергей Цивилев, Максим Решетников. Также планируется участие руководства «Росатома», «Роскосмоса», ВЭБ.РФ, «Сбера», а также Олега Дерипаски, Игоря Сечина, Алексея Миллера, Леонида Михельсона, Кирилла Дмитриева и др.
Российско-китайские переговоры будут посвящены перспективам двустороннего сотрудничества в сфере энергетики, финансов, технологий, искусственного интеллекта и др. Китай с 2010 г. является ведущим торговым партнером России, а Россия – сейчас на 5-м месте в качестве торгового партнера у Китая. На протяжении нескольких лет торговый оборот между Россией и Китаем превышает $200 млрд. В 2024 г. был рекорд – $245 млрд. Ушаков сказал, что, по прогнозам, в 2026 г. этот рекорд будет перекрыт – за первые 3 квартала этого года торговый оборот составил $216 млрд.
Затем Путин и Си, а также несколько членов делегаций за рабочим завтраком проведут беседу, посвященную внешнеполитической проблематике. На ней будут обсуждаться тема Украины, ситуации на Корейском полуострове и др. вопросы. Путин проинформирует Си о последних контактах с американцами, в том числе об итогах трехсторонней встречи в Абу-Даби. Ушаков предполагает, что лидеры обсудят и предстоящую в Шэньчжэне встречу на высшем уровне между Россией, Китаем и США.
Затем 18 ноября Путин посетит совместный университет МГУ им. Ломоносова и Пекинского политехнического института в Шэньчжэне, который отмечает в 2026 г. десятилетие. Президент осмотрит выставку достижений университета и выступит перед студентами и преподавателями. После этого президент в своей резиденции в гостинице «Конрад» проведет встречу с президентом Вьетнама, генсеком ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламом, который не так давно был с визитом в России.
После этого Путин посетит торжественный прием от имени председателя КНР в честь лидеров стран АТЭС. Планируется совместное фотографирование, обед и концертная программа. По словам Ушакова, сейчас согласовываются несколько встреч президента с лидерами других стран «на ногах». Завершится этот день у Путина встречей с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном, с которым они виделись летом в Казани на саммите «Россия – АСЕАН». «Отмечу, что очень-очень много наших туристов посещает Таиланд. То есть в этом плане важная для нас страна. В прошлом году где-то 2 млн россиян посетило Таиланд. То есть это еще не Турция, но что-то такое значимое», – пошутил Ушаков.
На следующий день, 19 ноября, в 9:45 утра председатель Си встретит глав делегаций стран – участниц АТЭС. После церемонии фотографирования состоится саммит АТЭС, где выступит каждый из глав делегаций. Договоренности саммита будут зафиксированы в итоговой декларации, которая даст новые ориентиры для расширения сотрудничества в области инноваций, энергетики, продовольствия, развития транспортно-логистических цепочек и т. д. Кроме того, прорабатывается рамочный документ о сотрудничестве в области цифровизации торговли на 2027–2030 гг., заявление об использовании возможностей цифровой экономики, искусственного интеллекта для обеспечения благополучия населения и план АТЭС по взаимосвязанности на 2026–2035 гг. По итогам поездки в Китай Владимир Путин проведет пресс-конференцию.
Из Шэньчжэня Путин полетит в Душанбе, где пройдет его встреча с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Они встречались на прошлой неделе на саммите ОДКБ, проводили и двустороннюю встречу. Но есть заинтересованность провести более детальную встречу, добавил Ушаков.
История саммита
Россия присоединилась к АТЭС в 1998 г. вместе с Вьетнамом и Перу. После этого был введен негласный мораторий на расширение организации. В 2012 г. во Владивостоке Россия председательствовала в АТЭС. Кроме того, Россия подготовила заявку на новое председательство в 2035 г. В АТЭС входят 21 экономика – Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Канада, Китай, Южная Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа – Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили, Япония.
Целью форума является содействие всеобъемлющему и устойчивому росту в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Среди задач – поддержка малого и среднего предпринимательства, повышение производительности экономик, развитие цифровых технологий. Обсуждается бесперебойность цепочек поставок, укрепление международной торговой системы, реформирование ВТО, прорабатывается вопрос о создании общерегиональной азиатско-тихоокеанской зоны свободной торговли. Работа ведется по принципу консенсуса, страны имеют право реализовывать или не реализовывать те или иные инициативы, сказал Ушаков. По его словам, это экономический форум, он деполитизирован.
Отдельно Ушаков сказал и про Шэньчжэнь. По его мнению, это во многом уникальное место. Город основан в 1979 г. «Это символ китайского экономического чуда и пример, результат успешной политики реформ и открытости китайских наших друзей и соседей», – сказал Ушаков. Население города – свыше 17,6 млн человек. Это первая специальная экономическая зона в стране, четвертый по величине контейнерный порт в мире. «Город – современное китайское чудо», – сказал Ушаков.