Орешкин назвал санкции против Татьяны Ким признанием успеха Wildberries
Европейские санкции в отношении основательницы Wildberries и главы RWB Татьяны Ким свидетельствуют о признании ее успехов со стороны конкурентов. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин на пленарной сессии международного экспортного форума «Сделано в России», передает ТАСС.
По его словам, российские цифровые платформы стали заметными участниками мирового рынка технологических инноваций. Он отметил, что Wildberries вышла за пределы России и стран Евразийского экономического союза, а география присутствия компании охватывает государства с совокупным населением около 500 млн человек.
Орешкин связал включение Ким в санкционный список с растущим международным присутствием платформы и предложил участникам форума поддержать предпринимательницу аплодисментами.
16 ноября Евросоюз (ЕС) включил Ким в санкционный список. Всего ограничения затронули 145 физических и юридических лиц. В пресс-службе RWB сообщили ТАСС, что санкции ЕС против Ким не повлияют на работу объединенной компании и входящих в ее экосистему организаций. В компании объяснили, что не имеют активов на территории ЕС и не ведут там деятельность. Все сервисы Wildberries и других компаний экосистемы продолжат функционировать в обычном режиме.
Портал EUobserver со ссылкой на внутренние документы писал, что новые ограничительные меры в отношении Ким готовятся на фоне усилий США по достижению мирного урегулирования конфликта на Украине.