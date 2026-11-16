Орешкин назвал санкции против Татьяны Ким признанием успеха Wildberries

16 ноября Евросоюз (ЕС) включил Ким в санкционный список. Всего ограничения затронули 145 физических и юридических лиц. В пресс-службе RWB сообщили ТАСС, что санкции ЕС против Ким не повлияют на работу объединенной компании и входящих в ее экосистему организаций. В компании объяснили, что не имеют активов на территории ЕС и не ведут там деятельность. Все сервисы Wildberries и других компаний экосистемы продолжат функционировать в обычном режиме.