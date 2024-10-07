Кто такая Татьяна Ким

Кто такая Татьяна КимБиография основательницы Wildberries
Татьяна Ким (в 2003-2024 гг. – Бакальчук) родилась 16 октября 1975 г. в Грозном (Чечено-Ингушская АССР), школу окончила в поселке Газопроводск (Московская область). Отец работал инженером, мать – учительницей начальных классов.
Татьяна Ким – старший ребенок в семье, имеет брата и сестру. В 1992 г. она поступила в Московский государственный областной социально-гуманитарный институт в Коломне на факультет иностранных языков. После окончания института год преподавала английский язык в вузе, а затем переехала в Москву для получения второго образования. Некоторое время она училась на дизайнера, но вскоре оставила обучение, поняв, что это не ее призвание. В 2000-х Татьяна работала репетитором и переводчиком для небольшого издательства.
Тогда же Татьяна Ким встретила своего будущего мужа Владислава Бакальчука. Они поженились через полтора месяца после начала отношений. В браке Татьяна взяла фамилию мужа. Владислав, получивший образование радиофизика, занимался прокладкой сетей, затем занимался продажей компьютеров.
Первый ребенок у пары родился в 2004 г. Из-за финансовых трудностей, несмотря на бизнес мужа, Татьяна решила заняться онлайн-торговлей одежды. Выбор бизнес-модели она объясняла тем, что ей не нравилось тратить время на походы по магазинам. Так она начала продавать одежду по каталогам Otto и Quelle, создав для этого компанию Wildberries и одноименный сайт и став ее гендиректором. Она размещала фотографии и описания товаров на сайте, а при получении заявки оформляла заказы из Германии и самостоятельно забирала посылки, доставляя их покупателям.
Компания не брала предоплату, зарабатывая на комиссии в размере 10% от заказа, хотя на тот момент в Москве за подобные услуги брали не менее 15%, при этом сумма возрастала все больше по мере того, как увеличивалось расстояние до столицы. Татьяна же решила, что цена расходов для покупателя в центре страны и в регионах не должна отличаться.
Со временем она стала привлекать родственников и знакомых для работы в компании, а затем нанимать курьеров и операторов поддержки. В 2009 г. Wildberries начал закупать товары напрямую у дистрибуторов европейских брендов, чтобы обеспечить полное выполнение заказов. Это позволило компании выйти за рамки перепродажи товаров из каталогов. В 2012 г. на сайте Wildberries продавалось уже более 1000 брендов одежды и обуви. Интернет-магазин также начал самостоятельно проводить фотосессии для одежды и арендовал офис со складом в Московской области.
Количество заказов росло огромными темпами, прежнего склада стало не хватать, сначала нашлось помещение побольше в Апаринках, потом – в Подольске. В 2017 г. компания приняла решение о строительстве своего складского комплекса в Коледино, посчитав, что эта модель более выгодная и перспективная.
В 2018 г. у Татьяны возникла идея о строительстве Центров онлайн-торговли (ЦОТ) для популяризации среди локальных производителей торговли на интернет-площадках. Изначально планировалось организовать помещение площадью около 5000 кв. м, небольшой сервисный центр и место для обучения предпринимателей. Но после того как она посетила несколько регионов и провела встречи с губернаторами, появилось понимание, что в регионах нужны полноценные складские комплексы. Первый такой логистический центр полного цикла договорились возвести в Татарстане, далее стройка началась по всей России. Компания первой вышла на строительство собственных складских помещений. Компания управляет логистической инфраструктурой в 50 регионах России и 4 странах присутствия, в двух из которых идет строительство собственных объектов. Общая площадь собственных складов превысила 2 млн кв. м, количество логистических объектов – более 80, а число рабочих мест исчисляется сотнями тысяч. Благодаря этому компания является одним из крупнейших налогоплательщиков.
В 2011 г. компания увидела запрос на примерку одежды до оплаты. На тот момент в России была доступна только курьерская доставка. В результате возникла идея о небольшом помещении с примерочными, в которое можно прийти и померить заказ в любое удобное время. Так впервые на рынке электронной коммерции России появились пункты выдачи заказов (ПВЗ).
В 2015 г. Wildberries первой среди маркетплейсов запустила полноценную сеть ПВЗ. В августе 2020 г. компания предложила предпринимателям формат партнерских пунктов выдачи. На сегодняшний день сеть ПВЗ состоит из почти 50 000 точек на территории России и в странах присутствия.
В 2020 г. Wildberries из-за пандемии коронавируса перешел на полностью безналичные способы оплаты.
В феврале 2021 г. Татьяна стала владелицей 100% банка «Стандарт-кредит», указано в ЕГРЮЛ. Представитель компании тогда заявил, что банк нужен «для дальнейшего развития действующих сервисов для покупателей и предпринимателей и запуска новых». В августе того же года банк переименовали в «Вайлдберриз банк».
В 2022 г. выручка ООО «Вайлдберриз» составила 317 млрд руб., а чистая прибыль превысила 10 млрд руб. Общий оборот от продажи товаров и услуг увеличился на 98%, достигнув 1,67 трлн руб. В 2023 г. оборот составил уже 2,5 трлн руб., а выручка выросла почти на 70% – до 538,7 млрд руб. Чистая прибыль Wildberries составила 18,9 млрд руб. По собственным данным, на сентябрь 2024 г. ежедневно Wildberries отправляет покупателям свыше 15 млн товаров.
Компания представлена в 6 странах: Россия, Белруссия, Армения, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, а также развивает импорт из Китая.
Помимо маркетплейса, за последние несколько лет Татьяна запустила ряд сервисов, создающих экосистему Wildberries: WB Travel – маркетплейс впечатлений и туристических услуг; WB Цифровой – сайт с продажей электронного контента; WB Гуру – сайт с обзорами товаров.
В 2023 г. под руководством Татьяны была запущена школа предпринимательства PROWB, которая работает в России и в остальных странах присутствия, совмещая при этом формат вебинаров и очных семинаров.
В июне 2024 г. основатель Wildberries Татьяна Ким объявила об объединении с ГК Russ для создания цифровой торговой платформы. В июле они зарегистрировали совместное предприятие – ООО «РВБ».
В конце июля Татьяна подала иск о расторжении брака с Владиславом Бакальчуком, а в октябре официально вернула девичью фамилию – Ким. У Татьяны и Владислава семеро детей.