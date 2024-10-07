Кто такая Татьяна Ким

В 2018 г. у Татьяны возникла идея о строительстве Центров онлайн-торговли (ЦОТ) для популяризации среди локальных производителей торговли на интернет-площадках. Изначально планировалось организовать помещение площадью около 5000 кв. м, небольшой сервисный центр и место для обучения предпринимателей. Но после того как она посетила несколько регионов и провела встречи с губернаторами, появилось понимание, что в регионах нужны полноценные складские комплексы. Первый такой логистический центр полного цикла договорились возвести в Татарстане, далее стройка началась по всей России. Компания первой вышла на строительство собственных складских помещений. Компания управляет логистической инфраструктурой в 50 регионах России и 4 странах присутствия, в двух из которых идет строительство собственных объектов. Общая площадь собственных складов превысила 2 млн кв. м, количество логистических объектов – более 80, а число рабочих мест исчисляется сотнями тысяч. Благодаря этому компания является одним из крупнейших налогоплательщиков.