В мозг пациенту с депрессией установили имплант
ГК «Нейри» провела первую в России операцию по установке нейроимпланта глубокой стимуляции мозга пациентке с резистентной депрессией. Об этом сообщили в компании.
Во время операции имплант разместили на глубине около 10 см во внутренних отделах лобных долей мозга, связанных с депрессией. Вмешательство длилось около трех часов и прошло успешно. Состояние 58-летней пациентки оценивается как хорошее. Вторая такая операция назначена на конец текущего года.
«То, что уже во время тестовой стимуляции наши врачи и исследователи отметили у пациентки первую положительную эмоциональную реакцию, внушает нам осторожный оптимизм», – заявил основатель «Нейри» Александр Панов, дополнив, что наблюдение за пациенткой продлится несколько лет.
«Нейри» также развивает нейромодуляцию, которая предполагает стимуляцию крестцовых нервов для лечения нарушений работы тазовых органов. По оценке разработчика, в России такой метод лечения может быть показан 557 000 человек.
5 ноября в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой заявили, что российские ученые создали и успешно протестировали экспериментальный образец медицинского изделия i-Pavlovian Cognitive, предназначенного для повышения эффективности реабилитации пациентов с депрессией и посттравматическим стрессовым расстройством.