Во время операции имплант разместили на глубине около 10 см во внутренних отделах лобных долей мозга, связанных с депрессией. Вмешательство длилось около трех часов и прошло успешно. Состояние 58-летней пациентки оценивается как хорошее. Вторая такая операция назначена на конец текущего года.