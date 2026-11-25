Группа Боэли подписала соглашение с «Лукойлом» о приобретении зарубежных активовСделка предусматривает обмен ценных бумаг нефтяной компании на ее международные активы
Консорциум во главе с американским миллиардером Тоддом Боэли подписал соглашение с «Лукойлом» об обмене ценных бумаг российской компании на ее зарубежные активы. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на самого бизнесмена и представителя Американской корпорации финансирования международного развития (DFC).
Сделка, заключению которой предшествовали переговоры продолжительностью более года, предусматривает обмен ценных бумаг «Лукойла» стоимостью $10 млрд на международные активы компании. Стоимость последних, по данным источников агентства, оценивается примерно в $16 млрд.
В консорциум, помимо Боэли, входят DFC, американский инвестиционный банк Xtellus Partners и зарегистрированная в ОАЭ компания Catena Investment Holding. Размеры долей участников сделки не раскрываются.
В случае завершения сделки правительство США через DFC получит долю будущей прибыли, а также возможность участвовать в управлении компанией. «Передача стратегических объектов энергетической инфраструктуры под контроль США или их союзников является одним из ключевых приоритетов политики администрации», – заявил представитель DFC.
Соглашение еще должно получить одобрение Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). По словам Боэли, закрытие сделки может занять до года.
Ценные бумаги «Лукойла», которые будут использованы для обмена, были приобретены у американских и британских фондов, а также американских банков-депозитариев. В рамках сделки их разместят на счете эскроу в ОАЭ, а не передадут напрямую российской компании.
Международный портфель «Лукойла» включает активы в 11 странах с совокупной добычей около 350 000 баррелей нефти в сутки, в том числе крупные месторождения в Азербайджане и Казахстане, нефтеперерабатывающие заводы в Нидерландах, Болгарии и Румынии, а также сеть автозаправочных станций.
3 ноября Reuters сообщал о возможной сделке.
19 ноября OFAC продлило лицензию на операции, связанные с продажей международных активов «Лукойла», до 19 декабря 2026 г. 27 октября Financial Times сообщила, что российский президент Владимир Путин и спецпосланник лидера США Стив Уиткофф обсудили перспективы экономического сотрудничества во время встречи в Санкт-Петербурге. Стороны также рассмотрели участие американских инвесторов в приобретении зарубежных активов «Лукойла».