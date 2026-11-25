ЦБ расширит базу сделок для расчета официальных курсов валют
Банк России планирует расширить базу сделок, которая используется при установлении официальных курсов иностранных валют к рублю. Соответствующий проект указания опубликован на сайте регулятора.
ЦБ хочет синхронизировать начало сбора данных со стартом торговых сессий на биржах. Проект также предполагает учитывать при установлении курсов сделки, которые проводятся вне основного режима торгов, в частности в режиме адресных торгов на бирже.
12 июня 2024 г. США ввели блокирующие санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария. Со следующего дня официальные курсы доллара и евро регулятор начал рассчитывать по данным внебиржевой отчетности банков по состоянию на 15:30 мск.
С 27 декабря 2024 г. по указанию № 6956-У курсы иностранных валют к рублю устанавливаются на основе объединенных данных биржевого и внебиржевого рынков. При необходимости используются кросс-курсы.