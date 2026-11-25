Пассажиропоток российских авиакомпаний в октябре снизился на 10,5% год к году
Пассажиропоток российских авиакомпаний в октябре сократился на 10,5% год к году и составил 8,3 млн человек. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Росавиации.
12 ноября группа «Аэрофлот» сообщила, что в октябре перевезла 4,5 млн пассажиров. Пассажиропоток снизился на 5,5% год к году. На внутренних линиях показатель снизился на 9,5%, до 3,1 млн человек, на международных – вырос на 4,9%, до 1,4 млн.
Глава «Аэрофлота» Сергей Александровский 23 ноября заявил, что добиться роста пассажиропотока в 2027 г. будет сложно для всех авиакомпаний. Он отметил, что даже сохранить текущие значения в следующем году будет серьезной задачей.
Минэкономразвития 24 сентября спрогнозировало снижение пассажиропотока российских авиакомпаний по итогам года на 0,3% до 108,5 млн человек. За январь – июль перевозчики обслужили 59,8 млн пассажиров, что на 3,8% меньше показателя за аналогичный период 2025 г. Среди факторов, сдерживающих отрасль, ведомство называло дефицит самолетов, сложности с обслуживанием импортной техники и закрытие ряда аэропортов на юге страны.