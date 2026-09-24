Минэкономразвития ожидает снижения авиаперевозок в России на 0,3%
Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2026 г. ожидается в объеме 108,5 млн человек, что на 0,3% меньше, чем годом ранее. Об этом говорится в опубликованном на сайте Минэкономразвития макропрогнозе на 2026–2029 гг.
Пассажирооборот при этом может увеличиться на 1,4% и составить 288,4 млрд пассажиро-километров. В январе – июле 2026 г., по оперативным данным Росстата, российская авиация перевезла 59,8 млн пассажиров, что на 3,8% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.
В 2025 г. объем авиаперевозок сократился на 2,5% и составил 108,9 млн человек. Пассажирооборот снизился на 0,6%, до 284,4 млрд пассажиро-километров.
Минэкономразвития отмечает, что развитие отрасли будет зависеть от обновления парка самолетами отечественного производства, модернизации аэропортовой инфраструктуры и восстановления международного авиасообщения. Среди сдерживающих факторов ведомство называет дефицит воздушных судов, сложности с обслуживанием импортной техники и закрытие ряда аэропортов на юге России.
В базовом сценарии к 2029 г. пассажиропоток российских авиакомпаний может достичь 139,4 млн человек, что на 28,1% превышает уровень 2025 г. В консервативном сценарии Минэкономразвития ожидает 116,6 млн пассажиров – на 7,1% больше показателя 2025 г.
7 сентября генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский рассказал, что доля иностранных перевозчиков по отношению к прошлому году выросла на 15,7%. По его словам, в 2025 г. пассажиропоток на международных линиях в России, приходящийся на иностранных перевозчиков, составил 23,8 млн человек – почти половина рынка. На 2026 г. Александровский спрогнозировал уже 26–27,5 млн человек.