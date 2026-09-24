Минэкономразвития ожидает снижения авиаперевозок в России на 0,3%

7 сентября генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский рассказал, что доля иностранных перевозчиков по отношению к прошлому году выросла на 15,7%. По его словам, в 2025 г. пассажиропоток на международных линиях в России, приходящийся на иностранных перевозчиков, составил 23,8 млн человек – почти половина рынка. На 2026 г. Александровский спрогнозировал уже 26–27,5 млн человек.