Доля иностранных перевозчиков выросла на 15,7% год к году

В условиях растущих расходов на мировом рынке авиационного топлива такие соглашения особенно важны для отечественных компаний, отметил гендиректор «Аэрофлота». Он добавил, что баланс между российскими и зарубежными авиакомпаниями можно поддерживать через предоставление доступа на регулярные и нерегулярные рейсы, а также на чартерные. Александровский рассказал, что больше 70% объемов всех иностранных перевозок занимают направления в Китай, Турцию, ОАЭ и Узбекистан.