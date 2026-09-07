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Доля иностранных перевозчиков выросла на 15,7% год к году

Наталья Захарова
Светлана Афонина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Доля иностранных перевозчиков по отношению к прошлому году выросла на 15,7%, рассказал журналистам генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский на ВЭФ-2026.

По его словам, в 2025 г. пассажиропоток на международных линиях в России, приходящийся на иностранных перевозчиков, составил 23,8 млн человек – почти половина рынка. На 2026 г. Александровский спрогнозировал уже 26-27,5 млн человек.

«Для соблюдения баланса в части регуляторики есть межправосоглашения, которые позволяют выдерживать интересы и перевозчиков, и пассажиров. Такие соглашения позволяют поддержать доступность перевозки для пассажиров, с другой стороны интересы авиакомпаний в части доходов от международных рейсов», – объяснил он.

В условиях растущих расходов на мировом рынке авиационного топлива такие соглашения особенно важны для отечественных компаний, отметил гендиректор «Аэрофлота». Он добавил, что баланс между российскими и зарубежными авиакомпаниями можно поддерживать через предоставление доступа на регулярные и нерегулярные рейсы, а также на чартерные. Александровский рассказал, что больше 70% объемов всех иностранных перевозок занимают направления в Китай, Турцию, ОАЭ и Узбекистан.

4 сентября Александровский на полях ВЭФа рассказал, что на коротких авиамаршрутах усиливается конкуренция с железнодорожным и автомобильным транспортом. Он уточнил, что такое изменение спроса пока некритично.

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